Sáng tạo độc đáo và hữu ích của người Nhật

Máy bán hàng tự động. Người Nhật rất coi trọng thời gian. Đây là lý do tại sao họ đã phát minh máy bán hàng tự động cung cấp khoai tây chiên, socola, trứng luộc, thức ăn cho vật nuôi, mì ống... Bãi đậu xe nhỏ gọn. Nhật Bản có dân số 127 triệu người, do đó việc tiết kiệm không gian là một ưu tiên. Một trong những cách để đạt được điều này là sử dụng những không gian đậu xe hai tầng độc đáo. Lon đồ uống cho người mù. Những người mù cũng muốn biết thức uống gì mà họ đang cầm nắm. Đó là lý do tại sao bạn thấy lon đồ uống có tên viết bằng chữ nổi trên nắp. Chiếc ghế giữ túi không bị rơi khi treo. Người Nhật đã giải quyết vấn đề treo túi bằng cách phát minh ra chiếc ghế có một rãnh đặc biệt để giữ túi. Mát-xa chân ở nhà chờ xe lửa. Bàn chân của bạn sẽ được thư giãn ngay cả khi bạn đang trên đường đi làm. Nhà vệ sinh đa chức năng. Ngoài chức năng vệ sinh thông thường. nhà vệ sinh ở Nhật Bản còn có chức năng giúp đỡ những người khuyết tật, làm sạch, cung cấp nhiệt độ thích hợp. Có vẻ như người Nhật còn lập kế hoạch cung cấp cả bữa sáng cho người sử dụng. Liệu pháp làm giảm căng thẳng. Tại Nhật, mọi người làm việc khá căng thẳng. Cách tốt nhất để giảm căng thẳng là nghịch bảng bong bóng. Đó là lý do tại Nhật, bạn thường thấy những vòng khoá với bảng bong bóng giúp bạn giảm căng thẳng ngay lập tức. Khách sạn dành cho những người muốn ngủ đủ giấc. Nếu bạn có ước mơ tìm được một căn phòng nhỏ ấm cúng để có một giấc ngủ ngon thì các khách sạn "con nhộng" của Nhật Bản là những gì bạn cần. Con đường âm nhạc. Ở Nhật, có một số con đường là nơi bạn có thể nghe thấy những giai điệu dễ chịu khi lái xe dọc theo chúng. Điều này có thể giúp bạn giải trí trong một chuyến đi dài. Quán cà phê mèo. Mèo là hiện thân cho sự ấm áp. Đó là lý do tại sao người Nhật mở những quán cà phê có rất nhiều mèo ở đó. Hệ thống thông báo. Ở Nhật Bản, có một hệ thống loa phóng thanh trải dài trên toàn quốc. Hệ thống này được sử dụng để thông báo cho mọi người về tình trạng khẩn cấp như động đất hay sóng thần. Khi mọi thứ ổn định, hệ thống này phát nhạc dễ chịu hoặc thông báo với trẻ em đã đến lúc chúng cần về nhà khi trời tối.

