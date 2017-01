Tết Hà Nội và những điều không bao giờ cũ

Dù cuộc sống có đổi thay, dù bây giờ đã nhiều cái Tết no ấm thì mâm cơm ngày Tết với con gà, đĩa xôi vẫn chẳng hề thay đổi. Đó chẳng phải chỉ chuyện con gà, đĩa xôi mà còn là chuyện lòng thành nhớ ơn tổ tiên, chuyện uống nước nhớ nguồn bao đời không quên của người Việt. Tết phố phường nhộn nhịp với dòng người tấp nập ngược xuôi khiến người ta đôi khi bâng khuâng vì một lát cắt đời thường giản dị và bình yên quá đỗi. Trong ánh nhìn ấy, ta tự hỏi đó là phút chiêm nghiệm muôn sự biến thiên của cuộc đời hay đơn giản chỉ bồi hồi hoài niệm một cái Tết rất xưa? Mỗi gương mặt là một câu chuyện đời. Dù Tết xưa hay Tết nay thì vẫn có bao nỗi niềm chưa kể. Đó đây vẫn còn bao mảnh đời chẳng biết mình có chờ mong Tết hay không? Có lẽ Tết với họ không chỉ có niềm vui mà còn nhiều lắm những lo toan. Những sắc màu rực rỡ trên từng góc phố như dấu ấn chẳng hề phai gìn giữ trọn vẹn niềm vui ngày Tết dù thế nào vẫn khiến lòng người rộn ràng những háo hức, chờ mong. Đôi khi trước những sự đổi thay đột ngột và nhanh chóng quá, người ta chợt muốn nâng niu một góc phố giản dị rất quen, rất đẹp và rất xưa. Đi sắm Tết vừa là một công việc nhưng cũng là một niềm vui. Có khi chẳng phải mua sắm nhiều nhưng người ta vẫn thích đi chợ Tết hay đi dạo phố ngày Tết vì dường như chỉ những chốn ấy mới khiến người ta cảm nhận trọn vẹn không khí Tết đang cận kề. Nhà nào ở miền Bắc cũng vậy, dù đã sắm sửa đủ các món đồ ngày Tết nhưng không có cành đào thì dường như Tết vẫn còn thiêu thiếu. Chơi hoa đào ngày Tết không chỉ là một thú vui mà còn là một nét đẹp văn hóa với những gửi gắm về bao điều may mắn và tốt đẹp ở đời. Một góc trầm lắng riêng tư như một sắc màu “lạ” giữa bức tranh ngày Tết rộn ràng. Có những khoảnh khắc trong cuộc sống ta gặp lại những điều quen thuộc ta từng yêu, rất yêu. Vẫn góc phố quen ấy, vẫn ông lão chòm râu bạc hiền từ nhìn xa xăm và thấp thoáng trong đó là bóng hình một Hà Nội chẳng hề thay đổi. Có những niềm vui Tết giản dị trong từng khoảnh khắc đời thường. Mỗi người đều có một hay nhiều lý do để yêu Hà Nội. Yêu vẻ đẹp chốn kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Yêu những nếp nhà thăm thẳm vết thời gian và yêu những con người Hà Nội qua thời gian vẫn hết mực gìn giữ cái cốt cách Tràng An thanh lịch bao đời.

