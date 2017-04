Trải nghiệm du lịch Hà Nội tại homestay

Sản phẩm mới từ những ngôi nhà cũ

Annie’s Little Hanoi là địa chỉ homestay được cải tạo từ một ngôi nhà cũ. Cách bài trí trong căn nhà 3 tầng có 3 phòng đều mang nét kiến trúc xưa cũ của Hà Nội. Mỗi tầng được bài trí theo phong cách khác nhau. Đây là điều mà rất nhiều du khách cảm thấy cuốn hút khi đến với Annie’s Little Hanoi. “Khi ở Annie’s Little Hanoi, tôi thấy mọi thứ thật đặc biệt, cuộc sống cùng những con người ở đó làm cho chuyến du lịch của tôi thú vị hơn”, Charlie Sinclair, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ cảm nhận khi đến ở tại homestay Annie’s Little Hanoi.

Homestay - sản phẩm mới từ ngôi nhà cũ.

Cũng giống như Annie’s Little Hanoi, nhưng homestay Lacaito gồm những căn hộ nhỏ nằm trong khu biệt thự trên phố Dã Tượng, Hà Nội. Tất cả các căn hộ của Lacaito đều có thiết kế rất riêng, mang nét kiến trúc Pháp từ những năm đầu thế kỷ trước, nội thất khép kín đầy đủ mọi tiện nghi. Đặng Thanh Huyền, người sáng lập Lacaito cho biết, cô muốn du khách nước ngoài và những Việt kiều khi về nước trải nghiệm không gian sống đặc trưng ở các con phố nhỏ sầm uất của Hà Nội.

“Tôi cố gắng xây dựng mô hình giúp du khách khi ở sẽ có cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Khách hàng lựa chọn homestay thay vì khách sạn bởi họ muốn trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, lối sống và tập quán sinh hoạt của người dân bản địa. Chính vì vậy mà một không gian cổ kính, thuần chất văn hóa Hà Nội là những tiêu chí mà tôi lựa chọn để xây dựng homestay Lacaito”, Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Hướng tới một sản phẩm du lịch đặc thù

Để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiến đến trở thành sản phẩm đặc thù của du lịch Hà Nội, các cơ sở homestay phải nghiên cứu thêm các sản phẩm phụ, tạo giá trị gia tăng. Tại Annie’s Little Hanoi, ngoài việc cung cấp dịch vụ ăn nghỉ cho du khách thì chủ nhà, chị Thảo Anh, cũng đồng thời là hướng dẫn viên đưa khách đi du lịch và trải nghiệm các sản phẩm city tour quanh Hà Nội.

Thảo Anh cho biết: “Nếu chính mình đưa khách đi khám phá Hà Nội sẽ tạo thêm một điểm nhấn để cải thiện chất lượng dịch vụ. Để làm được như vậy, chủ homestay phải tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức về du lịch và quan trọng hơn là nâng cao hiểu biết về Hà Nội, nơi mình sinh sống. Từ đó, mình có những sản phẩm, những cách để du khách có những trải nghiệm tốt nhất. Hà Nội đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở trong mỗi con người Hà Nội”.

Đặng Thanh Huyền, Homestay Lacaito, Dã Tượng cho rằng: “Thời gian tới, để phát triển thêm quy mô thì chúng tôi sẽ liên kết với các đơn vị lữ hành, cùng hướng đến những tiêu chí chung, phát triển thêm nhiều sản phẩm gia tăng phục vụ du khách, đảm bảo tính chuyên nghiệp và bền vững hơn”.

Không ít khó khăn

Hiện tại, homestay ở Hà Nội vẫn đang khai thác dựa trên những ưu điểm: gần phố cổ, gần các danh lam thắng cảnh nổi bật của nội thành Hà Nội và mang lại không gian sống riêng biệt trong khu phố cổ. Các mô hình homestay tại Hà Nội cũng mới phát triển ở quy mô nhỏ, so với nhu cầu rất lớn của du khách khi đến Thủ đô nhưng lại không có đủ không gian để phát triển và cạnh tranh.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững nhận định: “Homestay tại Hà Nội đang gặp những rào cản nhất định. Trong đó, lý do chính là không gian chật hẹp của Hà Nội không đảm bảo điều kiện sinh hoạt cũng như độ tiện nghi cho du khách. Bởi vậy, muốn homestay tại Hà Nội phát triển thì cần nhiều hơn những sản phẩm giúp du khách trải nghiệm sâu trong đời sống, văn hóa, trải nghiệm bằng tất cả các giác quan. Đồng thời phải kết hợp với các công ty lữ hành để nâng cấp sản phẩm và quảng bá. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cho người dân kiến thức về du lịch để có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách”./.

Ông Nguyễn Hồng Đài, Giám đốc Công ty du lịch APT Travel:“Để homestay phát triển bền vững, cần đáp ứng đầy đủ các bộ tiêu chuẩn. Hiện tại Tổng cục Du lịch Việt Nam đang lấy ý kiến các doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng và sửa đổi các tiêu chuẩn dành cho phát triển homestay. Tôi mong rằng, các tiêu chuẩn này được đưa ra để các đơn vị homestay ứng dụng và phát triển dịch vụ ổn định, chuyên nghiệp và bền vững. Khi homestay chuyên nghiệp sẽ giúp việc liên kết với các đơn vị lữ hành được tốt hơn. Du lịch cộng đồng, homestay phải gắn với bản sắc và không gian văn hóa nhiều hơn, đối với Hà Nội là bản sắc văn hóa mang đặc trưng đô thị”.