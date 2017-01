10 lời khuyên cho chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời bạn

Tự tin: Khi lần đầu đi du lịch một mình, bạn sẽ có cảm giác vừa hào hứng vừa lo lắng. Tuy nhiên, hãy cứ an tâm và giữ lòng mình luôn rộng mở. Khi bạn tự tin và trông như những người khác, bạn sẽ không dễ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Kể cả khi lo lắng thì cũng cứ giả vờ như bạn đang rất tự tin cho tới khi bạn thực sự làm được điều ấy. Hòa hợp: Dù là lần đầu nhưng khi đặt chân đến một vùng đất mới, bạn hãy hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương và bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Hãy mặc như những người dân địa phương, học cách trò chuyện bằng tiếng bản địa, học cách lắng nghe và quan sát, một thế giới tuyệt vời sẽ mở ra cho bạn. Mỉm cười: Nụ cười là ngôn ngữ tuyệt vời để mọi người hiểu nhau dù bạn đến từ quốc gia nào. Một nụ cười có thể là khởi nguồn cho một tình bạn đẹp hay đơn giản là bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện và thoải mái. Lên kế hoạch cho mọi việc: Một điều quan trọng là hãy luôn giữ địa chỉ khách sạn phòng trường hợp nếu bị lạc thì bạn có thể bắt taxi hoặc hỏi người dân địa phương để trở về. Bạn cũng nên cất một ít tiền mặt ở trong người hoặc một nơi an toàn trong hành lý. Kiểm tra mọi thứ trước khi lên đường: Hãy kiểm tra bản đồ, lịch trình đi lại trước khi bạn rời khách sạn để chắc rằng bạn biết đường đi đúng. Nếu bạn biết đường đi, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh xung quanh thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ để tìm đường. Nói cho người thân hoặc bạn bè để họ biết về chuyến đi của bạn: Trước khi khởi hành, bạn nên để lại một bản sao lịch trình hoặc hộ chiếu của bạn ở nhà cho mọi người biết bạn sẽ đi đâu đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Đặt trước phòng và vé tàu xe: Vì đây là chuyến đi đầu tiên nên bạn nên đặt trước chỗ ở và vé máy bay hoặc các phương tiện đi lại. Hãy giữ số điện thoại của khách sạn và địa chỉ bên mình để trong trường hợp cần thiết, bạn có thể gọi lại cho họ. Chỉ mang những thứ bạn cần: Trước khi đi, bạn nên đặt trước mặt tất cả các thứ bạn cần mang đi và sau đó chỉ lấy một nửa trong số chúng. Ngoài ra, hãy chắc rằng những vật giá trị của bạn không để cùng trong một túi; luôn giữ tiền mặt, thẻ và hộ chiếu ở những nơi khác nhau trên người. Khám phá: Đừng dành thời gian của bạn chỉ để quẩn quanh trong khách sạn hay lên mạng xã hội. Hãy ra ngoài và khám phá điểm đến của bạn: đi bộ trên những con phố, ghé qua chợ, tham quan công viên… Thư giãn: Sẽ có những khi bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi ở một nơi xa lạ một mình nhưng hãy cố gắng thoải mái và thư giãn. Bạn đã ở đây và bạn đã hoàn thành bước đầu tiên của cuộc hành trình. Hãy từ từ trải nghiệm, can đảm và tiếp tục chuyến đi của mình với bao điều kì diệu.

