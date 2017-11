10 sai lầm khi đi du lịch có thể hủy hoại cuộc sống của bạn

Đi qua biên giới sai. Ở một số nơi, thật dễ dàng để đi lang thang qua biên giới. Điều này có thể không phải là một việc lớn nếu bạn ở trong Liên minh châu Âu, nhưng lại là rắc rối lớn ở các nơi khác trên thế giới. 3 người Mỹ bị bắt giam từ năm 2009 đến năm 2011 vì bị cáo buộc băng qua Iran trong khi đi bộ gần biên giới Iraq. Chính phủ Iran đã cáo buộc họ là gián điệp và kết án họ đến 8 năm tù giam. Một trong số họ đã được thả ra sau 14 tháng và 2 người còn lại được thả sau khi ở tù 2 năm và phải trả 465.000 USD tiền bảo lãnh. Nhiễm ký sinh trùng. Bạn không thể nhìn thấy chúng và bạn không biết bạn bị nhiễm cho đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau đó, nhưng ký sinh trùng có thể hủy hoại sức khoẻ của bạn. Bạn có thể bị nhiễm bệnh bằng cách uống nước bị ô nhiễm, ăn thịt nấu chưa chín, rửa trái cây và rau quả không đúng cách, hoặc thông qua vết cắn. Bọ rệp có thể sống gần như bất cứ nơi nào, trong hành lý, trên quần áo, hoặc trên đồ nội thất. Chúng có thể bị lây lan từ ghế máy bay, giường khách sạn sang nhà bạn. Loại bỏ chúng sẽ khiến bạn tốn chi phí nhiều hơn cho chuyến đi để thay đồ nội thất và các hóa đơn giặt là. Hãy luôn kiểm tra nệm của khách sạn, giặt quần áo lập tức và xem xét kỹ hành lý ngay khi trở về nhà . Cơ hội đánh cắp nhận dạng có ở khắp mọi nơi trong khi đi du lịch. Giao dịch với một máy ATM không quen thuộc, sử dụng kết nối Wi-Fi công cộng, hoặc là nạn nhân của một máy rút tiền - đó là tất cả những cách thức mà danh tính của bạn có thể bị đánh cắp. Những kẻ trộm danh tính có thể mở các tài khoản lừa đảo mang tên bạn. Hãy sử dụng kết nối Internet an toàn, kiểm tra thẻ tín dụng và báo cáo tín dụng cẩn thận sau khi đi du lịch. Xa nhà trong một khoảng thời gian dài có thể làm cho ngôi nhà của bạn là mục tiêu hàng đầu cho kẻ trộm. Thậm chí một cái gì đó vô hại như nói đến một kỳ nghỉ sắp tới trên Facebook có thể cho kẻ trộm biết rằng ngôi nhà của bạn sẽ không có người. Bị bắt ở nước ngoài. Hãy chắc chắn rằng bạn biết luật địa phương ở bất cứ nơi nào bạn tới. Ở Singapore, các quan chức có thể đưa bất kỳ ai (kể cả khách du lịch) đến kiểm tra ma túy - có nghĩa là bạn có thể gặp rắc rối với các chất bất hợp pháp bạn sử dụng trước khi bạn đi du lịch. Một cặp vợ chồng người Anh đã nhận án phạt 1 tháng vì hôn nhau tại nơi công cộng ở Dubai. Bị bắt cóc. Khách du lịch, đặc biệt là doanh nhân, có thể là mục tiêu của những kẻ bắt cóc tìm kiếm lợi ích về tài chính hoặc chính trị. Năm ngoái, một khách du lịch người Mỹ đã bị bắt cóc, bị cướp và bị hãm hiếp tại Rio de Janeiro, Brazil. Hãy kiểm tra trang web của Bộ Ngoại giao về thông báo du lịch và cảnh báo cho các khu vực bạn định tới. Bị bắt vì say rượu. Hiểu được các giới hạn của bạn trong khi uống rượu là rất quan trọng, đặc biệt là khi đi du lịch. Lấy trường hợp của Joe Rickey Hundley, cựu giám đốc đã bị mất việc sau khi say rượu và tát một đứa trẻ mới biết đi trên máy bay. Uống rượu với sự kiểm duyệt khi đang đi du lịch (và nhớ rằng mệt mỏi hoặc mất nước có thể khiến bạn cảm thấy say hơn trong điều kiện bình thường), và đừng bao giờ nhận đồ uống từ người lạ. Không tắt dữ liệu di động. Đừng quên tắt dữ liệu di động của bạn (hoặc thiết lập một kế hoạch quốc tế) nếu bạn mang theo điện thoại. Có người đã phải trả các hóa đơn không mong muốn với số tiền khổng lồ (khoảng 10.000 USD) vì họ sử dụng điện thoại trong thời gian ngắn ở nước ngoài hoặc họ đã quên tắt dữ liệu di động/chuyển vùng. Tiêu thụ hàng giả. Việc mua một chiếc túi xách giả trên thị trường nước ngoài có thể gây phiền nhiễu, nhưng không thể so với những gì có thể xảy ra nếu bạn tiêu thụ một sản phẩm giả mạo. Nhiều khách du lịch đã chết ở Indonesia sau khi uống methanol (chất gây chết người) được bán cho họ như một loại nước uống có cồn trong một chương trình lừa đảo.

