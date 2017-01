10 vùng đất thiên đường để bắt đầu một cuộc sống mới

Avarua, quần đảo Cook. Nằm khoảng 2000 km về phía đông bắc của New Zealand, những bãi biển nhiệt đới của Avarua đẹp mê hồn không thua kém gì so với quần đảo Maldieves hay Seychelles. Đến đây, bạn có thể thuê 1 căn hộ chỉ với 130 USD/tháng. Hòn đảo này khá ít khách, vì vậy, bạn có thể thoải mái thư giãn. Ceský Krumlov giống như thị trấn cổ tích nằm ở khu vực Bohemia của Cộng hòa Séc. Nơi đây giống như một tòa lâu đài thời trung cổ. Tất cả các con đường đều được lát đá sỏi. Các hội chợ thương mại cũng được tổ chức thường xuyên. Ở đây bữa tối dành cho 2 người chỉ khoảng 20 USD và tiền thuê 1 căn hộ cũng chỉ 400 USD/tháng. Mọi thứ đều rất tuyệt, thách thức duy nhất là bạn phải học tiếng Séc. Koh Thonsáy, Campuchia. Hòn đảo này nằm ở miền Nam của Campuchia. Nơi đây là một thiên đường thực thụ với những cánh rừng già và bãi biển. Không có ai khác ngoài một số ngư dân và gia đình của họ sinh sống, nhưng bạn vẫn có thể tìm được chỗ ở với chi phí rất rẻ. Bạn có thể dành thời gian thư giãn trên bãi biển, khám phá những hang động trong rừng. Chỉ với 5 USD, ngư dân sẽ nấu cho bạn một bữa ăn thịnh soạn từ các loại hải sản tươi sống. Guanajuato, Mexico. Có vị trí ngay tại trung tâm của Mexico, Guanajuato là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Bạn có thể thuê một căn hộ tốt với giá 150-200 USD/ tháng, đồ uống ở đây có giá dưới 1 đô-la và một vé xem phim cũng chỉ hết 3 đô-la. Guanajuato cũng nổi tiếng với lễ hội nghệ thuật Cervantino. Quần đảo Pearl, Panama. Pearl là một quần đảo tuyệt đẹp nằm cách lục địa Panama 30km về phía Tây. Một số lượng lớn ngọc trai được khai thác ở đây. Có khoảng thời gian cướp biển đã lấy nơi đây ẩn nấp. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn, do người dân địa phương xây dựng. Quần đảo Pearl là một gợi ý hay cho những ai muốn thoát khỏi thế giới bộn bề. Bãi biển Agonda, Goa, Ấn Độ. Du khách có thể cưỡi voi đi trên các bãi biển phía Nam của Goa. Giá mỗi chai rượu ở đây rơi vào khoảng 50 cent và thuê một căn nhà lá ở đây khoảng 120 USD/tháng. Đây cũng là nơi có vô số chùa chiền, thích hợp cho những ai thích tập yoga. Veliko Tarnovo, Bulgary. Vùng đất nhỏ bé này nép mình bên một thung lũng phía nam Bulgary. Veliko Tarnovo là một trong những địa điểm du lịch tuyệt nhất Bulgary. Nơi đây đẹp như nước Pháp, nhưng giá mỗi chai rượu chỉ 80 cent, giá nhà phổ biến là 200 USD mỗi tháng. Hồ Cốc, Vũng Tàu, Việt Nam. Bờ biển vùng đông nam Việt Nam nổi tiếng với 11.000 hecta rừng nhiệt đới. Với diện tích lớn những rặng san hô tuyệt mỹ, nơi đây là địa điểm lý tưởng nhất châu Á để đi lặn Biển Ksamil, Albania nằm ở mũi cực nam của Albania là một địa điểm lý tưởng cho những ai ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Vùng biển này có khí hậu Địa Trung hải, gần công viên quốc gia. Ẩm thực đặc trưng nơi đây bao gồm dầu ô liu, quýt và 30 loại cá khác nhau. Mọi thứ ở đây rẻ hơn so với các khu vực lân cận Hy Lạp, Italia, thậm chí cả Croatia. Las Trancas, Chile. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn núi kì vỹ nhất Nam Mỹ và trượt tuyết quanh năm. Các du khách giàu có khi đến đây thường ở trên các sườn núi, trong khi những khách du lịch có nhiều kinh nghiệm hay người dân địa phương lại thích sống ở vùng nông thôn dưới chân núi. Nhược điểm duy nhất nơi đây là mùa đông với tuyết phủ kéo dài quanh năm./.

Avarua, quần đảo Cook. Nằm khoảng 2000 km về phía đông bắc của New Zealand, những bãi biển nhiệt đới của Avarua đẹp mê hồn không thua kém gì so với quần đảo Maldieves hay Seychelles. Đến đây, bạn có thể thuê 1 căn hộ chỉ với 130 USD/tháng. Hòn đảo này khá ít khách, vì vậy, bạn có thể thoải mái thư giãn. Ceský Krumlov giống như thị trấn cổ tích nằm ở khu vực Bohemia của Cộng hòa Séc. Nơi đây giống như một tòa lâu đài thời trung cổ. Tất cả các con đường đều được lát đá sỏi. Các hội chợ thương mại cũng được tổ chức thường xuyên. Ở đây bữa tối dành cho 2 người chỉ khoảng 20 USD và tiền thuê 1 căn hộ cũng chỉ 400 USD/tháng. Mọi thứ đều rất tuyệt, thách thức duy nhất là bạn phải học tiếng Séc. Koh Thonsáy, Campuchia. Hòn đảo này nằm ở miền Nam của Campuchia. Nơi đây là một thiên đường thực thụ với những cánh rừng già và bãi biển. Không có ai khác ngoài một số ngư dân và gia đình của họ sinh sống, nhưng bạn vẫn có thể tìm được chỗ ở với chi phí rất rẻ. Bạn có thể dành thời gian thư giãn trên bãi biển, khám phá những hang động trong rừng. Chỉ với 5 USD, ngư dân sẽ nấu cho bạn một bữa ăn thịnh soạn từ các loại hải sản tươi sống. Guanajuato, Mexico. Có vị trí ngay tại trung tâm của Mexico, Guanajuato là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Bạn có thể thuê một căn hộ tốt với giá 150-200 USD/ tháng, đồ uống ở đây có giá dưới 1 đô-la và một vé xem phim cũng chỉ hết 3 đô-la. Guanajuato cũng nổi tiếng với lễ hội nghệ thuật Cervantino. Quần đảo Pearl, Panama. Pearl là một quần đảo tuyệt đẹp nằm cách lục địa Panama 30km về phía Tây. Một số lượng lớn ngọc trai được khai thác ở đây. Có khoảng thời gian cướp biển đã lấy nơi đây ẩn nấp. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn, do người dân địa phương xây dựng. Quần đảo Pearl là một gợi ý hay cho những ai muốn thoát khỏi thế giới bộn bề. Bãi biển Agonda, Goa, Ấn Độ. Du khách có thể cưỡi voi đi trên các bãi biển phía Nam của Goa. Giá mỗi chai rượu ở đây rơi vào khoảng 50 cent và thuê một căn nhà lá ở đây khoảng 120 USD/tháng. Đây cũng là nơi có vô số chùa chiền, thích hợp cho những ai thích tập yoga. Veliko Tarnovo, Bulgary. Vùng đất nhỏ bé này nép mình bên một thung lũng phía nam Bulgary. Veliko Tarnovo là một trong những địa điểm du lịch tuyệt nhất Bulgary. Nơi đây đẹp như nước Pháp, nhưng giá mỗi chai rượu chỉ 80 cent, giá nhà phổ biến là 200 USD mỗi tháng. Hồ Cốc, Vũng Tàu, Việt Nam. Bờ biển vùng đông nam Việt Nam nổi tiếng với 11.000 hecta rừng nhiệt đới. Với diện tích lớn những rặng san hô tuyệt mỹ, nơi đây là địa điểm lý tưởng nhất châu Á để đi lặn Biển Ksamil, Albania nằm ở mũi cực nam của Albania là một địa điểm lý tưởng cho những ai ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Vùng biển này có khí hậu Địa Trung hải, gần công viên quốc gia. Ẩm thực đặc trưng nơi đây bao gồm dầu ô liu, quýt và 30 loại cá khác nhau. Mọi thứ ở đây rẻ hơn so với các khu vực lân cận Hy Lạp, Italia, thậm chí cả Croatia. Las Trancas, Chile. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn núi kì vỹ nhất Nam Mỹ và trượt tuyết quanh năm. Các du khách giàu có khi đến đây thường ở trên các sườn núi, trong khi những khách du lịch có nhiều kinh nghiệm hay người dân địa phương lại thích sống ở vùng nông thôn dưới chân núi. Nhược điểm duy nhất nơi đây là mùa đông với tuyết phủ kéo dài quanh năm./.