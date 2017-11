20 điểm đến nổi bật năm 2018 được các chuyên gia du lịch giới thiệu

Thành phố Mexico: Mexico vinh dự được đặt tên là Thế giới Thiết kế 2018. Khu đô thị nhộn nhịp này trong vài năm gần đây đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những người say mê thiết kế. Azores, Bồ Đào Nha: Đảo Azore nằm ngoài bờ biển Bồ Đào Nha, hòn đảo nguyên sơ này tự hào với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp, những làng quê quyến rũ, những bãi biển đầy cát và những món ăn tuyệt vời. Toronto: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Toronto là điểm đến lý tưởng cho những người yêu nghệ thuật ghé thăm trong năm 2018. Thành phố đang phát triển với tốc độ nhanh chóng với những tòa nhà chọc trời cao nhất của Canada. Belize: Quốc gia nhỏ bé này giáp với Mexico và Guatemal có những bãi biển cát trắng, rừng nhiệt đới tươi tốt, những tàn tích của người Maya. Cùng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng, cung cấp các lựa chọn thoải mái, đáp ứng nhu cầu của mọi khách du lịch. Bahamas: Bahamas với hơn 700 hòn đảo lớn nhỏ, được mệnh danh là “thiên đường của hạ giới” hay “thiên đường Đảo Lợn”. Bahamas nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp say đắm lòng người, vẻ đẹp quyến rũ, hoang sơ và vô cùng lãng mạn của thiên nhiên nơi đây. Vịnh Byron, Úc: Không hề ngoa khi nói rằng Vịnh Byron là một sự đãi ngộ tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người: bãi biển xinh đẹp để thỏa đam mê lướt sóng, những bữa tối thư giãn khiến bạn cảm thấy được sống chậm lại và lành mạnh hơn, như một liều thuốc giải độc cho tâm hồn. Lối sống dân dã ở Byron giúp bạn cảm thấy như đang trong thế giới không tưởng hiện đại. Thưởng thức bữa ăn trưa trên đồng ruộng và ngắm cảnh hoàng hôn ở Ngọn hải đăng Byron Bay - điểm cực đại của Úc. Detroit, Michigan: Detroit, thành phố lớn nhất của Michigan, kinh đô một thời của ngành kỹ nghệ xe hơi xứ cờ hoa. Từng được coi là một thành phố công nghiệp tối và buồn, thành phố Motor đang tái phát minh bản thân với các khu thư giãn, câu lạc bộ đêm thời trang và một khu trung tâm thành phố tái sinh. Ischia, Ý: Ischia là một trong ba đảo núi lửa nằm ở cực Bắc của vịnh Napoli. Từ thế kỷ thứ VIII, cụm đảo xinh đẹp này đã là nơi buôn bán sầm uất của những thủy thủ Hy Lạp. Ngày nay, Ischia và đảo Procida cạnh bên đang dần trở thành thiên đường nghỉ dưỡng. Ischia là một sự pha trộn hấp dẫn cảnh quan bờ biển Amalfi đẹp như tranh vẽ và bãi cát thô ráp xung quanh. Bạn có thể đăng ký các tour du lịch bao gồm thời gian spa và đi bộ thám hiểm núi lửa cũ. Ljubljana, Slovenia: Được biết đến như một trong những thành phố hấp dẫn nhất ở châu Âu, Ljubljana là thủ đô sôi động của Slovenia. Nó nằm dọc theo sông Ljubljana, và tự hào phô trương rất nhiều nhà hàng, quán bar, và các sự kiện văn hóa để giữ chân du khách luôn bận rộn trong thời gian họ thưởng thức thành phố duyên dáng này. Hạt Monterey, California: Đường cao tốc bờ biển Pacific tới Hạt Monterey sẽ khiến bạn muốn dừng xe 10 phút một lần khi con đường bờ biển cứ liên tục mở ra những khung cảnh tuyệt đẹp. Monterey còn có những con phố nhỏ dốc cao với những quán cà phê, nhà hàng thơ mộng trữ tình, những biệt thự ẩn mình trong rừng tùng cổ thụ. Một lần đến Monterey để thấy tâm hồn mình lắng đọng, một lần đến Monterey để đêm về nghe biển hát. Quần đảo Andaman & Nicobar: Maldives có thể đã nằm trong tâm trí của mọi người trong năm nay, nhưng năm sau tất cả mọi ánh mắt sẽ đặt trên quần đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal. Hai quần đảo mang đến cho bạn môi trường nghĩ dưỡng nhiệt đới, nhiều chủng loài san hô và sinh vật biển. Điều thu hút khách du lịch đến đây còn là sự lưu giữ những tàn tích từ thời kỳ văn hóa đồ đá và di sản thuộc địa. Peru: Peru là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Nam Phi, là điểm đến thích hợp với những ai đam mê khám phá và phiêu lưu mạo hiểm tại vùng đất bí ẩn nhất thế giới này. Những người yêu thích phiêu lưu và những người đam mê thiên nhiên có thể khám phá Amazon trên tàu bằng thủy hay trải nghiệm các cao nguyên bằng tàu hỏa. Ngoài ra, bạn có thể tham quan kiến trúc thuộc địa hay đi dọc bờ biển Thái Bình Dương tuyệt đẹp và thưởng thức ẩm thực địa phương. Nga là một trong những nước có nền văn hóa được toàn thể nhân loại ngưỡng mộ và tự hào. Nền văn hóa Nga trải qua nhiều thế kỷ đến nay vẫn còn lưu giữ được khá nhiều di tích thắng cảnh tham quan có ý nghĩa. Khi có dịp đến du lịch tại Nga bạn không thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng thế giới như : quảng trường đỏ, nhà hát Bolshoi, cung điện mùa đông, điện Kremlin… Rwanda: Cộng hòa Rwanda là một quốc gia nhỏ nằm kín trong lục địa tại vùng hồ lớn trung đông Phi. Cái tên Rwanda luôn nhắc người ta nhớ đến cuộc diệt chủng thảm khốc năm 1994, ngày nay, đất nước nhỏ bé này lại là điểm hẹn của những du khách yêu khám phá bởi nơi đây là sự tụ hội của các bộ lạc thổ dân với nhiều màu sắc văn hóa đặc trưng, thiên nhiên được bảo tồn nghiêm ngặt, với một nền chính trị ổn định. Bhutan: Được biết đến với các tu viện Phật giáo và cảnh quan Himalayan ngoạn mục, quốc gia bí ẩn này đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho đến những năm 1950. Bhutan sẽ trở nên hấp dẫn hơn và có thể tiếp cận dễ dàng hơn khi Sân bay Yonphula có thêm một đường băng mới và khu nghỉ dưỡng Six Senses được mở rộng vào năm 2018. Sri Lanka: Từng là trung tâm văn hóa Phật giáo thời cổ, Sri Lanka nổi tiếng với những di tích hàng ngàn năm tuổi, cũng như khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tạo nên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Quần đảo Faroe: Nét độc đáo của Faroe chính là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói trồng cỏ xanh tươi tốt. Dọc theo các con đường ngoằn nghèo, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng và "chụp ảnh đến mỏi tay" trước nhiều ngôi nhà đặc biệt này. Nơi đây có khoảng 49.000 dân sinh sống, trong khi số cừu được chăm sóc lên đến 70.000. Nhiều người cũng thường gọi vui Faroe là đất mà "cừu nhiều hơn người". Valletta, Malta: Malta được mệnh danh là “viên ngọc quý Địa Trung Hải”. Đến đây, bạn có thể tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời bên biển xanh, cát trắng, nắng vàng, ngắm bức tranh thủy mặc bao phủ màu xanh bát ngát của biển trời tuyệt đẹp. Malta được xem là một trong những cái nôi cổ nhất của nền văn minh Địa Trung Hải. Trong đó, thủ đô Valletta được Unesco công nhận là di sản thế giới với những kiệt tác kiến trúc nghệ thuật mang đậm phong cách cổ điển châu Âu như những lâu đài, pháo đài và thánh đường từ thời Trung cổ, nơi chứa đựng nhiều câu chuyện ly kỳ của lịch sử. Hong Kong: Được mệnh danh là thiên đường mua sắm châu Á, Hong Kong luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Tại đây có hàng tá những khu phố với những món đồ khác nhau cho mọi du khách thỏa sức mua sắm. Nếu là nhà thiết kế thời trang, chắc chắn du khách sẽ không thể bỏ sót Trung tâm thương mại Landmark hay còn được gọi là Central. Marrakesh, Ma-rốc:Marrakesh là điểm du lịch quen thuộc đối với các du khách ở Anh và Châu Âu trong vài năm vừa qua, đây cũng là lần đầu tiên thành phố Ma-rốc này đứng đầu danh sách. Với các khu chợ truyền thống nhộn nhịp, ẩm thực phong phú và sự thân thiện của người bản xứ, các du khách có thể mua sắm quần áo, vải vóc, các món ăn đặc sản và nhiều món đồ khác nữa.

