9 sân bay có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Sân bay Quốc tế Denver (Colorado), Mỹ. Những lều lớn làm bằng sợi thủy tinh chứa teflon trắng bắt chước dãy núi lại vừa giống một ngôi làng xa xôi trên nền những đỉnh núi hùng vĩ tạo một ấn tượng bất ngờ, đó chính là sân bay quốc tế Denver do kiến trúc sư Curtis Fentress thiết kế. Sân bay Madrid - Barajas, Tây Ban Nha. Sân bay đầy màu sắc và hùng vĩ với các bộ khuếch tán được tích hợp phía ngoài. Sự kết hợp của các cấu trúc nhấp nhô và nhiều điểm nhấn bên trong cùng với ánh sáng tự nhiên làm cho khách qua sân bay có một cảm giác thú vị. Sân bay Marrakesh Menara, Morocco. Thiết kế các mẫu ren khảm tìm thấy trong văn hóa kiến trúc Hồi giáo làm cho tòa nhà rất đẹp khi ánh sáng chiếu vào. Sân bay Quốc tế Wellington International, New Zealand. Thiết kế được lấy cảm hứng từ những con quái vật biển huyền bí với phía ngoài là mô hình vách đá, làm từ đồng tấm để phản xạ ánh sáng. Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Sân bay do kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurokawa thiết kế có trần gắn hệ thống đèn chiếu, làm từ các thanh gỗ và kích thước giảm dần này luôn tạo cảm giác thanh thản để đi dạo. Sân bay Quốc tế O’Hare (Chicago), Mỹ. Được thiết kế bởi nghệ sĩ người Canada Michael Hayden, một đường hầm đèn neon nối khu C và khu B của sân bay theo một cách siêu thực trông giống như một chiếc cầu trượt băng cầu vồng, tạo cho hành khách ấn tượng bối rối, lúng túng ban đầu nhưng thực sự thú vị. Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaj (Mumbai), Ấn Độ. Tòa nhà này trông giống như một cung điện hơn là sân bay, với mái vòm trắng cong và những trụ cột phong cách tổ ong hỗ trợ cho tòa nhà. Nó nổi tiếng với Terminal 2, trông giống như bộ phim viễn tưởng khoa học với các mối dệt uốn cong và cách sử dụng tương phản sáng và tối. Sân bay Quốc tế Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo kiến trúc sư Massimiliano Fuksas, với mô hình của sân bay này, khi đi bên trong nó, hành khách cảm thấy như đang ở trong bụng một con thú. Sân bay Daocheng Yading, Tibet. Sân bay cao nhất (nằm ở độ cao 4.411 mét) này cùng cảnh quan xung quanh và bầu trời cao trong xanh ở đây thực sự tuyệt đẹp.

