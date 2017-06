Bí quyết để có giấc ngủ ngon trên máy bay

Đêm là thời gian tốt nhất cho chuyến bay. Thật tuyệt vời nếu bạn có thể chọn một chuyến bay trong thời gian bạn thường ngủ. Hãy thức 2-3 tiếng trước chuyến bay để ngủ nhanh hơn trên máy bay. Những ngày bay tốt nhất là thứ ba và thứ tư. Nếu bạn muốn chuyến bay ít hành khách và có nhiều không gian hơn, hãy chọn những ngày không phổ biến như thứ ba và thứ tư. Thứ sáu và ngày nghỉ cuối tuần thường đông khách bay. Chọn ghế cạnh cửa sổ. Cố gắng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để dựa đầu vào tường và không bị người bên cạnh làm phiền khi họ muốn vào nhà vệ sinh. Tránh chỗ ngồi gần tường ngăn vì những chỗ như vậy thường dành riêng cho các gia đình có trẻ sơ sinh. Ghế gần nhà vệ sinh cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ngả lưng ghế đến mức tối đa. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, hãy ngả lưng ghế càng nhiều càng tốt - chỉ cần đảm bảo rằng người phía sau bạn không thấy bị phiền. Quần áo cần mặc đủ ấm và thoải mái. Để có một giấc ngủ ngon trên máy bay, bạn nên mặc quần áo rộng rãi để không cản trở các cử động. Nếu hãng hàng không của bạn không cung cấp chăn, hãy mặc áo khoác và đi tất ấm để dễ ngủ hơn. Thắt đai an toàn phía trên quần áo có thể không làm cho giấc ngủ của bạn thoải mái nhưng nó sẽ ngăn không cho các tiếp viên hàng không đánh thức bạn dậy. Phụ kiện ngủ. Ánh sáng và tiếng ồn là những yếu tố chính khiến bạn không ngủ được. Do đó, nên sử dụng tấm che mắt và gối hơi để giữ cho cổ thoải mái nhất. Không xem phim trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay vì ánh sáng màu xanh lam từ màn hình sẽ đánh thức bộ não của bạn. Thay vào đó, đọc sách sẽ giúp bạn thiếp đi nhanh hơn. Nếu bạn muốn ngủ say, đừng ăn quá nhiều. Nên lựa chọn đồ uống là trà thảo dược hoặc nước lọc, không nên dùng cà phê hoặc rượu.



