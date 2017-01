Các điểm du lịch tâm linh những ngày đầu năm mới

Phủ Tây Hồ: Đây là địa điểm nổi tiếng linh thiêng bậc nhất ở Hà Nội. Đến Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm, bạn vừa có thể cầu phúc, cầu tài lộc kết hợp tham quan, du lịch. Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh): Theo dân gian truyền miệng, những người đi lễ đầu năm thường đến đền Bà Chúa Kho để vay tiền làm ăn kinh doanh trong năm mới. Họ sẽ có được một năm kiếm thật nhiều tiền và kinh doanh thuận lợi. Đền Bắc Lệ (Lạng Sơn): Ngồi đền không thể bỏ qua với những người còn độc thân hay muốn cầu hạnh phúc gia đình. Người dân xứ Lạng luôn tin rằng đây là ngôi đền linh thiêng nhất cầu tình duyên ở Việt Nam. Đền Trần: Ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Nam Định lại tổ chức lễ khai ấn đền Trần. Theo quan niệm, nếu bạn may mắn xin được dấu ấn của đền thì năm mới sẽ gặp nhiều thành công và hạnh phúc. Quốc Tử Giám (Hà Nội): Ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam luôn thu hút rất đông người đến xin chữ đầu năm, mong cho con cái họ ăn học thành tài, đỗ đạt cao trên con đường công danh. Chùa Hà: Ngôi chùa rất linh thiêng trong chuyện cầu duyên. Đến đây không chỉ có những người đang cô đơn, lẻ bóng, những người không may trong chuyện gia đình, mà còn cả những đôi bạn trẻ đến cầu mong cho chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. Chùa Duyên Ninh (Duyên Ninh Tự): Ngôi chùa ngụ tại tỉnh Ninh Bình, địa điểm không thể bỏ qua với những ai muốn cầu duyên và cầu tự trong năm mới. Đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên): Những người đến chùa đều mong tìm được tình yêu chân chính giống như mối tình sâu đậm và bất tử của Chử Đồng Tử cùng công chúa Tiên Dung. Am Mỵ Nương (Hà Nội): Am được đặt trong chùa Cổ Loa (Hà Nội) gắn với truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy khiến bao người cảm động. Họ tin rằng đến nơi đây cầu duyên chắc chắn sẽ được linh ứng. Chùa Hương: Cứ mỗi dịp đầu năm mới, nơi này lại đón hàng ngàn đoàn phật tử từ khắp nơi đổ về dâng hương, làm lễ tại chùa. Bên cạnh đó còn được thưởng thức thú vui ngồi thuyền vãng cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Chùa Bái Đính: Ngôi chùa không chỉ được biết đến là nằm trong quần thể rộng lớn xếp hạng nhiều kỷ lục Việt Nam mà còn là chốn linh thiêng để cầu bình an và tài lộc. Chùa Yên Tử (Quảng Ninh): Vốn được gọi như "Đất tổ của phật giáo Việt Nam". Không chỉ nổi tiếng là một vùng đất linh thiêng, Yên Tử còn là một danh thắng đẹp được các du khách trong và ngoài nước yêu thích. Chùa Ông: Chùa nằm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đã từ lâu nơi đây trở thành điểm đến tâm linh của cộng đồng người Hoa và người Việt khắp cả nước. Miếu Bà Chúa xứ Châu Đốc (An Giang): Đây là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm. Đồng thời nó cũng vô cùng nổi tiếng khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút hàng trăm khách du lịch đến cúng bái, tham quan.

