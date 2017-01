Các điểm du lịch trên cả nước hút khách ngày đầu năm mới

** Sáng nay (1/1), ngày đầu năm mới 2017, tại vòng cung Chùa Cầu Hội An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chào đón đoàn khách 11 người đến từ Tây Ban Nha và Úc do Công ty EMIC tổ chức.

Hội An chào đón khách nước ngoài tới thăm ngày đầu năm

Đây tiếp tục là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An, với mục tiêu đạt 5 triệu du khách đến tham quan vào năm 2017 này. Năm qua, phố cổ Hội An đón trên 2,6 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 18% so với năm 2015.

Trước đó, vào tối qua (31/12) tại Hội An, ngay trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tỉnh Quảng Nam cũng đã đón vị khách quốc tế thứ 2,3 triệu đến tham quan địa phương trong năm 2016.

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố Hội An cho biết, nhiều năm qua, Hội An và tỉnh Quảng Nam tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên tham quan đó cũng là cách để thể hiện tấm lòng hiếu khách của con người Hội An đối với mỗi du khách đến với mảnh đất này; đồng thời, không ngừng đổi mới để không tạo sự nhàm chán đối với du khách.

** Sáng nay (1/1), tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Chi nhánh Huế đã tổ chức lễ đón đoàn du khách đầu tiên trong năm 2017.

Đoàn khách 200 người, chủ yếu là du khách nước ngoài trên chuyến bay số hiệu 1543 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế tham quan các danh lam, thắng cảnh… trong những ngày đầu năm mới.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh Thừa Thiên-Huế trong năm 2017. Đón đoàn khách xông đất tại sân bay, lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa, quà lưu niệm thể hiện sự quan tâm, thân thiện dành cho du khách đến với Huế - điểm đến hấp dẫn an toàn, thân thiện.

Năm qua, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục chú trọng tăng cường liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch nên đã thu hút thu hút hơn 3,3 triệu lượt khách đến với Huế, trong đó 1/3 khách quốc tế, doanh thu ước đạt 3.200 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Trong kế hạch năm 2017, dự kiến đón khoảng 3,5 đến 3,7 triệu lượt khách, trong đó khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Thừa Thiên-Huế. Hy vọng với sự quan tâm của tỉnh, cùng với một số hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch tạo ra sản phẩm mới. Điểm đến Thừa Thiên-Huế sẽ thu hút lượng khách đến đông hơn”.

** Hôm nay (1/1), ngày đầu năm mới , ngày cao điểm trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các khu vui chơi giải trí tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng vạn gia đình, đông nhất là các gia đình có con nhỏ.

Các điểm du lịch tại TP HCM hút khách

Thời tiết hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh nắng đẹp, rất phù hợp các hoạt động vui chơi ngoài trời. Tại các địa điểm như khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Công viên Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… rất đông người dân thành phố đổ về đây vui chơi, nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Ngày đầu năm mới cũng là dịp học sinh kết thúc học kỳ 1 nên có thể dễ dàng nhận thấy rất đông các gia đình cho con em mình đến các điểm vui chơi trong nhà để tránh nắng.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, trong ngày đầu năm mới hôm nay, Suối Tiên đón khoảng 50 nghìn lượt du khách đến vui chơi, gấp gần 3 lần so với hôm qua.

** Ngày đầu tiên của năm mới 2017, người dân Hà Nội và du khách có rất nhiều sự lựa chọn khi tới các điểm tham quan, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại hay đi xa hơn một chút để tận hưởng không khí trong lành vùng ngoại ô.

Nhiều người Hà Nội đưa con nhỏ vào các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí

Với các bậc phụ huynh có con nhỏ, trung tâm thương mại luôn là lựa chọn hàng đầu với không gian rộng cùng nhiều khu vui chơi giải trí, trải nghiệm các trò chơi sôi động, hấp dẫn.

Các bạn trẻ thường chọn trung tâm chiếu phim là địa điểm lý tưởng để thư giãn, dành tặng cho mình một ngày nghỉ với những bộ phim mới ra rạp. Bên cạnh những bộ phim hành động, phiêu lưu, phim tâm lý của nước ngoài, phim hoạt hình dành cho thiếu nhi, trong dịp Tết Dương lịch này, điện ảnh Việt Nam có 2 bộ phim hài được công chiếu là “Ba Vợ Cưới Vợ Ba” và “Vệ sĩ Sài Gòn”.

Không chỉ là những trung tâm thương mại lớn, không ít người đã đến với các điểm tham quan, triển lãm trong nội thành. Dành hai ngày nghỉ để ra Hà Nội, bạn Nguyễn Thị Kim Diên sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Thái Bình Dương, Khánh Hòa đến xem triển lãm "Trường Sa trong lòng Hà Nội" và tận hưởng không khí mùa đông miền Bắc.

Không chỉ là một khách tham quan, Kim Diên còn trở thành một hướng dẫn viên rất tận tình, chia sẻ niềm vui và sự hiểu biết của mình tới mọi người.

Đi chơi vùng ngoại thành Hà Nội, tận hưởng không khí trong lành là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình với những điểm đến như Thiên đường Bảo Sơn, Vườn quốc gia Ba Vì. Tại Thiên đường Bảo Sơn, du khách sẽ được tham quan 13 làng nghề truyền thống, phố cổ, vườn lan, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đình làng...

** Hai ngày qua, ngoài lượng khách trong tỉnh về quê Tết Dương lịch, còn có nhiều khách ngoài tỉnh và TP HCM đến Bến Tre thưởng ngoạn, du lịch.

Tại Khu du lịch Cồn Phụng, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, mỗi ngày có trên 3.000 lượt khách đến vui chơi, giải trí. Đáng chú ý là các tour, tuyến gắn kết giữa Cồn Phụng với TP HCM lượng khách tăng gấp 3 so với ngày thường, trong đó dịch vụ đi xuồng chèo và xe ngựa trong vườn dừa thu hút khách nhiều nhất.

Ngoài ra, tại các điểm du lịch xanh như Forever Green Resort, Nam thành phố Bến Tre, Phú An Khang, Khu du lịch cồn Bửng… khách cũng tăng gấp đôi.

Đặc biệt là tuyến tham quan vườn cây ăn trái, làng nghề cây giống Cái Mơn – Chợ Lách, nơi mệnh danh là “vương quốc” cây trái, cây giống, hoa kiểng mỗi ngày thu hút hơn 5.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức trái ngon và tìm hiểu thị trường hoặc mua hoa, kiểng về làm quà Tết.

** Hôm nay (1/1), ngoài các khu, điểm du lịch truyền thống của Đà Lạt (Lâm Đồng), các vườn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố này cũng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan.

Ngoài các khu, điểm tham quan du lịch quen thuộc như thác Prenn, thác Datanla, hồ Than Thở, Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Vườn hoa thành phố… các vườn sản xuất rau, hoa, dâu tây theo hướng nông nghiệp công nghệ của nông dân Đà Lạt cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong ngày đầu năm mới.

Du khách trải nghiệm hái dâu tại Đà Lạt

Để đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch nông nghiệp của du khách và các công ty lữ hành, trước đó chính quyền thành phố Đà Lạt đã lập danh sách và công nhận 25 điểm vườn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đủ điều kiện làm điểm đến du lịch nông nghiệp mở cửa đón tiếp du khách.

Theo bà Trần Thị Việt Hương, Công ty du lịch Viettravel, du lịch nông nghiệp là một hướng đi mới được các công ty du lịch lữ hành đặc biệt quan tâm. Việc thành phố Đà Lạt coi trọng phát triển du lịch nông nghiệp sẽ là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy ngành du lịch nơi đây phát triển bền vững hơn.

Theo Trung tâm lữ hành Đà Lạt, chỉ trong ngày đầu năm mới này, đơn vị đã tư vấn, giới thiệu cho hàng trăm lượt du khách những điểm du lịch nông nghiệp để họ đến tham quan, tìm hiểu. Điều này cho thấy, du lịch nông nghiệp của Đà Lạt đã ngày càng thu hút sự quan tâm của mọi du khách thập phương.

** Tại tỉnh Kon Tum, trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều có đông khách đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, nơi có cột mốc ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia ở huyện Ngọc Hồi và Khu du lịch sinh thái Măng Đen ở huyện Kon Plông là hai điểm đến của tỉnh Kon Tum được nhiều du khách lựa chọn trong ngày đầu tiên của năm mới 2017.

Đến đây du khách được hòa mình vào không gian khoáng đạt, hùng vĩ của đất trời, tận hưởng không khí trong lành của rừng, hồ, thác nước còn nguyên vẻ hoang sơ. Cùng với đó được thưởng thức văn hóa ẩm thực đậm hương vị núi rừng với các món rất đặc trưng, như: cơm lam, heo quay, gà nướng, rượu cần, dế chiên…

** Trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhiều điểm khu vui chơi, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương có lượng khách gia tăng đột biến.

Nắm bắt được nhu cầu thưởng thức văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc Jarai và Ba-na, từ trước Tết Dương lịch, nhiều điểm vui chơi, giải trí ở thành phố Pleiku như Công viên Đồng Xanh, Làng văn hóa Plei Ốp, Pleik Kép đã được tu bổ; các công trình như nhà sàn, thác nước, khu tượng nhà mồ… được trang trí đẹp mắt.

Du khách đến với những điểm du lịch này trong những ngày nghỉ lễ còn được tham gia các trò chơi dân gian, xem biểu diễn cồng chiêng và thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như cơm lam, gà nướng, rượu cần….

Mặc dù lượng khách tăng đột biến trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, nhưng giá vé tham quan, nghỉ dưỡng ở đây vẫn không tăng so với ngày thường./.