Các điểm du lịch trong nước hút khách sáng mùng 1 Tết

Sáng nay (28/1), Mồng Một Tết Nguyên đán Đinh Dậu, rất đông người dân và du khách đến tham quan các di tích, thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Thời tiết ở Huế nắng và se lạnh nên lượng khách đến tham quan Huế tăng cao so với dự kiến, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Các khu vực Hoàng cung-Đại Nội Huế và các lăng Tự Đức, Khải Định… đông nghịt các đoàn khách quốc tế và trong nước đến tham quan. Dịp này, tại Đại Nội Huế cũng diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn thư pháp, các trò chơi cung đình và dân gian, trình diễn lân, sư, rồng tại sân điện Thái Hoà, lễ đổi gác tại Ngọ Môn...

Trong 3 ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cũng miễn phí vé vào cửa tại tất cả các điểm thuộc hệ thống di tích cố đô Huế cho du khách Việt Nam.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Bình thường các năm trước, trong 3 ngày Tết chúng tôi đón khoảng 30 ngàn lượt khách, năm nay dự kiến chắc chắn sẽ hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu đó, ngoài tổ chức trò chơi hoặc các hoạt động để phục vụ cho bà con cho du khách, chúng tôi chuẩn bị rất tích cực các công tác an ninh, an toàn vệ sinh môi trường… để đảm bảo cho các điểm di tích luôn luôn là điểm đến an toàn, xanh-sạch-đẹp”.

** Đón 172 khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng

Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay đầu tiên, đưa hơn 170 khách quốc tế đến xông đất tham quan thành phố biển.

Hơn 170 vị khách quốc tế đến Đà Nẵng trên chuyến bay trực tiếp số hiệu KA 220 Hồng Kông - Đà Nẵng do hãng Hàng không Cathay Dragon khai thác. Hầu hết hành khách đi trên chuyến bay này mang Quốc tịch Úc, Mỹ, Hồng Kông, được chào đón bằng những màn trình diễn lân sư rồng, được tặng hoa và quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Chào đón du khách tới TP Đà Nẵng.

Đến nay, Đà Nẵng đã có 20 đường bay quốc tế, nhờ đó du lịch hàng không tăng trưởng mạnh cả về khách lẫn số chuyến bay, góp phần đáng kể vào tổng thu du lịch Đà Nẵng. Năm qua, Đà Nẵng đón hơn 5,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,6 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 16 ngàn tỷ đồng.

Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Năm nay là một năm có nhiều dấn ấn đối với thành phố Đà Nẵng, thành phố tổ chức cuộc thi pháo hoa quốc tế kéo dài trong 2 tháng và sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC. Đối với ngành du lịch thành phố, tranh thủ cơ hội này để quảng bá về hình ảnh, con người Đà Nẵng. Các khu điểm, các sản phẩm du lịch, mở thêm các đường bay.

** TP HCM: Đường vắng, chùa đông

Sáng nay, đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh đi chùa để cầu chúc một năm mới an lành. Các tuyến đường trung tâm thành phố thông thoáng.

Đường hoa Nguyễn Huệ vắng vẻ sáng Mùng Một

Khác với sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày, những con đường là “điểm nóng” ùn tắc thường ngày ở thành phố Hồ Chí Minh trở nên vắng vẻ trong ngày đầu năm mới. Phố phường như được khoác thêm những tấm áo mới lộng lẫy hơn trong tiết trời ấm áp phương Nam. Từ sáng sớm, các bà, các chị đã chuẩn bị đi chùa lễ phật, cầu chúc cho một năm mới an lành.

Những điểm vui chơi giải trí ở thành phố Hồ Chí Minh được các bạn trẻ đến nhiều trong dịp Tết này như: Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao (Quận 7), phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ con Rùa, nhà thờ Đức Bà, Công viên Tao Đàn. Tại những điểm vui chơi này, các ban, ngành chức năng của thành phố đã bố trí nơi trông giữ xe, đảm bảo an toàn, trật tự cho người dân trong ngày đầu năm mới.

Chùa Bà (Q1) hút khách.

** Hàng nghìn du khách xông đất Hạ Long đầu năm mới

Hàng nghìn du khách quốc tế tới “xông đất” Hạ Long (Quảng Ninh) trong sáng mùng Một Tết được chào đón tưng bừng bằng các hoạt động đậm nét truyền thống văn hóa Việt.

Sáng nay, hàng nghìn khách du lịch quốc tế tới tham quan vịnh Hạ Long trong tiết trời nắng đẹp. Những vị khách đầu tiên tới “xông đất” tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được chào đón bằng những màn múa lân sư rồng rộn ràng, trình diễn âm nhạc dân gian đặc sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long, cùng lãnh đạo các ban ngành đã nồng nhiệt đón chào, gửi tới các đoàn khách những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Du khách, đặc biệt là khách phương Tây tỏ ra rất háo hức, hào hứng tham gia vào những hoạt động đậm nét văn hóa Việt dịp tết như xin chữ ông đồ, xem múa rối nước…

Khách du lịch đến Hạ Long vào ngày đầu năm chủ yếu là khách Âu Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. TP Hạ Long và cảng tàu Tuần Châu đảm bảo hoạt động tốt nhất để phục vụ khách trong những ngày đầu năm mới.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Bính Thân 2016, tỉnh Quảng Ninh đã đón 50 vạn khách trong nước và quốc tế tới tham quan, du lịch qua đường bộ, các cửa khẩu và tàu biển quốc tế.

** “Xông đất” cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày đầu năm mới

Ngay trong sáng 28/1 cũng là sáng mồng 1 Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017, những vị khách đầu tiên đã có mặt “xông đất” tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Vào lúc 8h30, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ qua cầu Kim Thành, phường Kim Thành, thành phố Lào Cai, lô hàng 4,8 tấn tôm hùm đầu tiên với tổng trị giá 100 nghìn USD đã được thông quan qua biên giới sang nước bạn Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai tặng hoa lưu niệm cho đoàn khách quốc tế đầu tiên.

Áp dụng thủ tục thông quan điện tử, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi để lô hàng thông quan nhanh chóng.

Còn tại cửa khẩu quốc tế đường bộ qua cầu Hồ Kiều, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, vào lúc 10h30 sáng, đoàn 10 du khách quốc tế đầu tiên do Công ty Du lịch Quốc tế Bình Minh đảm nhận tour cũng đã làm thủ tục nhập cảnh thuận lợi từ Trung Quốc vào Việt Nam, tham gia vào Chương trình năm du lịch quốc gia với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”, trong đó Lào Cai là địa phương đăng cai tổ chức./.