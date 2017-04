Chinh phục “sống lưng khủng long” vùng Đông Bắc

Vùng đất biên viễn Bình Liêu không phải là cái tên nổi bật của du lịch Quảng Ninh bên cạnh Hạ Long, Cô Tô, Yên Tử, do đó ít ai biết rằng nơi này sở hữu khung cảnh biên thùy vô cùng hoang sơ, kỳ thú được mệnh danh là “Sapa của Quảng Ninh” Bình Liêu chỉ có hơn 40km đường biên giới với Trung Quốc nhưng lại sở hữu cung đường tuần tra đẹp tuyệt vời với những con đường uốn lượn quanh sườn núi, xung quanh là màu xanh ngát của thông, hương thơm của rừng hồi, quế, những vạt hoa sở trắng tinh, những thửa ruộng bậc thang tầng lớp. Dọc đường biên có rất nhiều cột mốc biên giới, từ cột mốc 1300 ở ngã 3 Lạng Sơn, Quảng Ninh với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc tới cột mốc 1327 cuối cùng trên đỉnh núi Thanh Long Lĩnh (bản Phật Chỉ, xã Đồng Văn). Tuy nhiên, hành trình đến với mốc 1305 luôn được coi là hấp dẫn nhất. Du khách phải trải qua 2 giờ leo núi, băng qua những con đường mòn phủ đầy cỏ tranh, xen giữa những hàng thông và hoa rừng dại. Chặng khó nhất của hành trình là những con dốc ngược lên như vô tận, liên tiếp những đỉnh núi dựng lên thử thách những người ham mê khám phá. Con đường mòn “bò” trên các đỉnh núi trải dài tựa như “sống lưng khủng long” hiểm trở. Đây được coi là một “sống lưng” kỳ thú khác cùng với dãy Tà Xùa ở Bắc Yên, Sơn La đã quen thuộc. Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi, những con đường lớn vừa đi qua trở nên quá nhỏ bé. Khoảnh khắc mây trắng vờn trên “sống lưng khủng long” có thể khiến bất cứ ai say lòng. Từ đây bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ tươi đẹp của núi rừng biên cương Đông Bắc. Đôi lúc khung cảnh trở nên hư hư thực thực khi chìm trong mây mù, mang đến nhiều cảm xúc khác nhau. Và đây, cột mốc 1305 nằm giữa rừng, một trong hai cột mốc nằm cao nhất trên địa phận Quảng Ninh, nơi mỗi người đều có thể cảm nhận rõ ràng nhất về chủ quyền biên cương lãnh thổ. Hành trình tới cột mốc 1305 ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ, những người ham chinh phục và khám phá. Ngoài 1305, Bình Liêu còn có rất nhiều cột mốc có vị thế đẹp, mỗi cột mốc lại mang một câu chuyện riêng, dựng lên lịch sử hào hùng của vùng đất biên cương. Cùng với hành trình thăm các cột mốc, du khách có thể tới nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn khác như thác Khe Vằn, đỉnh Cao Ba Lanh, chợ phiên Đồng Văn, dự diễn xướng Then của dân tộc Tày, Hội Soóng Cọ của người Sán Chỉ, lễ hội Đình Lục Nà đầy màu sắc khó quên.

