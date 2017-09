Dạo quanh các thiên đường ẩm thực đường phố ở châu Á

Penang, Malaysia: Penang là một trong những thiên đường ăn uống trên thế giới. Những món ăn đường phố ở Penang có sức hấp dẫn lớn bởi đây là thành phố đa văn hóa. Thành phố này luôn có hàng dài những cửa hàng ẩm thực, các quán cà phê và đủ loại đặc sản thơm ngon. Đài Bắc, Đài Loan: Là một trong những phố ẩm thực tuyệt vời nhất Châu Á, Đài Bắc có những khu phố với vô vàn những hàng ăn phục vụ các món như: mì, bánh bao…Ngoài ra, buổi tối, các khu chợ còn mở bán đủ loại quần áo và đồ gia dụng. Bangkok, Thái Lan: Đến Bangkok, những món ăn vỉa hè thường là những món ngon nhất. Văn hóa ẩm thực đường phố của Bangkok chủ yếu dựa trên thói quen ăn uống của người Thái. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn từ mì xào, kem dừa cho tới các món hoa quả tráng miệng miền nhiệt đới. Fukuoka, Nhật Bản: Nhật Bản cũng rất nổi tiếng với nền ẩm thực độc đáo. Một thành phố không thể bỏ qua khi tới đây là Fukuoka, nơi có 120 cửa hàng ăn uống ngoài trời còn gọi là các yatai với những món ăn ngon và giá cả hợp lý. Hà Nội, Việt Nam: Là một trong những thiên đường ẩm thực ở châu Á, Hà Nội nổi tiếng với nhiều món ăn truyền thống Việt Nam có hương vị riêng biệt, cách thưởng thức và địa điểm thưởng thức vô cùng độc đáo và thú vị. Singapore: Những món ăn đường phố ở Singapore không chỉ là sự kết hợp của các món ăn Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia mà còn đem tới trải nghiệm ăn uống mang đậm phong cách Singapore. Ngoài ra, ẩm thực đường phố ở đây luôn được đảm bảo nhất bởi những quy định an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Seoul, Hàn Quốc: Ở Seoul có rất nhiều quán nhỏ bên đường bán các đồ ăn uống bình dân gọi là các pojangmacha. Các pojangmacha này là địa điểm phổ biến của nhiều đối tượng từ học sinh tan trường đến nhân viên văn phòng và phục vụ rượu soju cùng nhiều món ăn vặt như bánh dạo tobokki, chả cá oteng, xiên gà nướng… Tây An, Trung Quốc: Vùng đất Tây An nổi tiếng với những món ăn pha trộn giữa khẩu vị Trung Hoa và ẩm thực Hồi giáo. Các chợ đêm ở đây là nơi lý tưởng để thưởng thức các món ăn đường phố địa phương thơm ngon. Manila, Philippines: Manila là điểm đến tuyệt vời để thưởng thức ẩm thực đường phố. Những cửa hàng di động luôn di chuyển khắp các con phố bận rộn của Manila với đủ các loại đặc sản. Đồ chiên rán, nước uống mát lạnh và những món tráng miệng thơm ngon là những món ăn tuyệt đối không thể bỏ qua nếu ghé thăm nơi này. Phnom Penh, Campuchia: Người Campuchia thích ăn vặt cả ngày nên không ngạc nhiên khi thấy thành phố Phnom Penh luôn tấp nập những cửa hàng ăn uống. Buổi sáng và buổi tối là thời điểm tập trung nhiều hàng quán nhất với nhiều chọn lựa từ mì xào, sandwich Campuchia tới các món ngọt.

Penang, Malaysia: Penang là một trong những thiên đường ăn uống trên thế giới. Những món ăn đường phố ở Penang có sức hấp dẫn lớn bởi đây là thành phố đa văn hóa. Thành phố này luôn có hàng dài những cửa hàng ẩm thực, các quán cà phê và đủ loại đặc sản thơm ngon. Đài Bắc, Đài Loan: Là một trong những phố ẩm thực tuyệt vời nhất Châu Á, Đài Bắc có những khu phố với vô vàn những hàng ăn phục vụ các món như: mì, bánh bao…Ngoài ra, buổi tối, các khu chợ còn mở bán đủ loại quần áo và đồ gia dụng. Bangkok, Thái Lan: Đến Bangkok, những món ăn vỉa hè thường là những món ngon nhất. Văn hóa ẩm thực đường phố của Bangkok chủ yếu dựa trên thói quen ăn uống của người Thái. Bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn từ mì xào, kem dừa cho tới các món hoa quả tráng miệng miền nhiệt đới. Fukuoka, Nhật Bản: Nhật Bản cũng rất nổi tiếng với nền ẩm thực độc đáo. Một thành phố không thể bỏ qua khi tới đây là Fukuoka, nơi có 120 cửa hàng ăn uống ngoài trời còn gọi là các yatai với những món ăn ngon và giá cả hợp lý. Hà Nội, Việt Nam: Là một trong những thiên đường ẩm thực ở châu Á, Hà Nội nổi tiếng với nhiều món ăn truyền thống Việt Nam có hương vị riêng biệt, cách thưởng thức và địa điểm thưởng thức vô cùng độc đáo và thú vị. Singapore: Những món ăn đường phố ở Singapore không chỉ là sự kết hợp của các món ăn Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia mà còn đem tới trải nghiệm ăn uống mang đậm phong cách Singapore. Ngoài ra, ẩm thực đường phố ở đây luôn được đảm bảo nhất bởi những quy định an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Seoul, Hàn Quốc: Ở Seoul có rất nhiều quán nhỏ bên đường bán các đồ ăn uống bình dân gọi là các pojangmacha. Các pojangmacha này là địa điểm phổ biến của nhiều đối tượng từ học sinh tan trường đến nhân viên văn phòng và phục vụ rượu soju cùng nhiều món ăn vặt như bánh dạo tobokki, chả cá oteng, xiên gà nướng… Tây An, Trung Quốc: Vùng đất Tây An nổi tiếng với những món ăn pha trộn giữa khẩu vị Trung Hoa và ẩm thực Hồi giáo. Các chợ đêm ở đây là nơi lý tưởng để thưởng thức các món ăn đường phố địa phương thơm ngon. Manila, Philippines: Manila là điểm đến tuyệt vời để thưởng thức ẩm thực đường phố. Những cửa hàng di động luôn di chuyển khắp các con phố bận rộn của Manila với đủ các loại đặc sản. Đồ chiên rán, nước uống mát lạnh và những món tráng miệng thơm ngon là những món ăn tuyệt đối không thể bỏ qua nếu ghé thăm nơi này. Phnom Penh, Campuchia: Người Campuchia thích ăn vặt cả ngày nên không ngạc nhiên khi thấy thành phố Phnom Penh luôn tấp nập những cửa hàng ăn uống. Buổi sáng và buổi tối là thời điểm tập trung nhiều hàng quán nhất với nhiều chọn lựa từ mì xào, sandwich Campuchia tới các món ngọt.