Đến thăm những nơi hạnh phúc nhất thế giới

Thụy Sỹ. Tới Lucerne vào cuối mùa đông tham gia Carnival of Basel, một lễ hội trước Tết với các buổi hòa nhạc, triển lãm đèn lồng, diễu hành và các hình thức vui chơi khác. Iceland. Nằm trên cao nguyên Iceland, Landmannalaugar, như bạn có thể đoán từ bức ảnh trên, nổi tiếng với những con đường mòn. Đan Mạch. Ngoài việc nằm ở một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Aarhus thường xuyên được xếp hạng trong số các thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Đây cũng là một đô thị trẻ với sinh viên chiếm 13% dân số. Na Uy. Để tới "ghế đá" Pulpit ở Na Uy phải mất ít nhất hai giờ đồng hồ, nhưng khi bạn tới đây, bạn sẽ thấy thật đáng giá. Canada. Bốn hẻm núi nằm dọc theo một con sông ở Tây Bắc Canada, trong Vườn quốc gia Nahanni là nơi thu hút du khách. Du khách có thể đi ca-nô, đi thuyền buồm, đi thuyền kayak tham quan điểm du lịch nổi tiếng này. Phần Lan. Vườn quốc gia Riisitunturi, nằm gần Posio, ở phía nam Phần Lan, giống như một khu rừng của những người tuyết. Địa hình khó khăn và mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, tuy nhiên, đây có lẽ là nơi thú vị nhất để trải nghiệm ngoài trời. Hà Lan. Thành phố Delft của Hà Lan được biết đến với các kênh rạch chạy qua nhiều đường phố và các tòa nhà cổ kính rất đẹp. Thụy Điển. Hoàn đảo Marstrand được biết đến với pháo đài Carlsten từ thế kỷ 17. Nó cũng là một điểm đến nổi tiếng, là nơi tổ chức giải đua thuyền buồm Match Cup Sweden có uy tín, một sự kiện thu hút những thủy thủ xuất sắc nhất trên toàn thế giới. New Zealand. Tongariro là công viên quốc gia lâu đời nhất ở New Zealand và là công viên quốc gia thứ tư được thành lập trên thế giới. Địa điểm này cũng là Di sản Thế giới của UNESCO với ba ngọn núi lửa hoạt động. Australia. Uluru hay Ayers Rock, nằm ở miền trung Úc và cũng là Di sản Thế giới của UNESCO. Khối sa thạch ở đây dường như thay đổi màu sắc vào những thời điểm khác nhau trong ngày và năm - đặc biệt là lúc bình minh và hoàng hôn.

Thụy Sỹ. Tới Lucerne vào cuối mùa đông tham gia Carnival of Basel, một lễ hội trước Tết với các buổi hòa nhạc, triển lãm đèn lồng, diễu hành và các hình thức vui chơi khác. Iceland. Nằm trên cao nguyên Iceland, Landmannalaugar, như bạn có thể đoán từ bức ảnh trên, nổi tiếng với những con đường mòn. Đan Mạch. Ngoài việc nằm ở một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Aarhus thường xuyên được xếp hạng trong số các thành phố hạnh phúc nhất thế giới. Đây cũng là một đô thị trẻ với sinh viên chiếm 13% dân số. Na Uy. Để tới "ghế đá" Pulpit ở Na Uy phải mất ít nhất hai giờ đồng hồ, nhưng khi bạn tới đây, bạn sẽ thấy thật đáng giá.

Canada. Bốn hẻm núi nằm dọc theo một con sông ở Tây Bắc Canada, trong Vườn quốc gia Nahanni là nơi thu hút du khách. Du khách có thể đi ca-nô, đi thuyền buồm, đi thuyền kayak tham quan điểm du lịch nổi tiếng này. Phần Lan. Vườn quốc gia Riisitunturi, nằm gần Posio, ở phía nam Phần Lan, giống như một khu rừng của những người tuyết. Địa hình khó khăn và mùa đông đặc biệt khắc nghiệt, tuy nhiên, đây có lẽ là nơi thú vị nhất để trải nghiệm ngoài trời. Hà Lan. Thành phố Delft của Hà Lan được biết đến với các kênh rạch chạy qua nhiều đường phố và các tòa nhà cổ kính rất đẹp. Thụy Điển. Hoàn đảo Marstrand được biết đến với pháo đài Carlsten từ thế kỷ 17. Nó cũng là một điểm đến nổi tiếng, là nơi tổ chức giải đua thuyền buồm Match Cup Sweden có uy tín, một sự kiện thu hút những thủy thủ xuất sắc nhất trên toàn thế giới. New Zealand. Tongariro là công viên quốc gia lâu đời nhất ở New Zealand và là công viên quốc gia thứ tư được thành lập trên thế giới. Địa điểm này cũng là Di sản Thế giới của UNESCO với ba ngọn núi lửa hoạt động. Australia. Uluru hay Ayers Rock, nằm ở miền trung Úc và cũng là Di sản Thế giới của UNESCO. Khối sa thạch ở đây dường như thay đổi màu sắc vào những thời điểm khác nhau trong ngày và năm - đặc biệt là lúc bình minh và hoàng hôn.