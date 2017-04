Du khách tham quan phim trường Kong sẽ thấy những gì?

Ban quản lý Khu du lịch Tràng An (Quần thể danh thắng Tràng An Ninh Bình) cho biết, hôm nay (15/4) sẽ mở cửa để du khách tham quan miễn phí phim trường "Kong: Skull Island" (Kong: Đảo đầu lâu). Trong đó, làng thổ dân trong phim được phục dựng nguyên mẫu sẽ tạo nên sự bất ngờ cho du khách. Toàn bộ ngôi làng có 34 túp lều chóp nhọn được phục dựng nguyên mẫu như trong phim. Chất liệu được lắp đặt và phục dựng chủ yếu là bằng tre nứa. Những sản phẩm nông sản địa phương cũng được sử dụng làm đạo cụ như ngô, hành, tỏi... Chạy dọc ngôi làng là con đường được sắp đặt bởi những phiến dá tự nhiên. Cỏ cây mọc cao quá đầu người tại khu vực càng tạo nên vẻ hoang sơ, huyền bí. Phía trên những túp lều còn có những vật dụng cũng như vải đỏ theo kiểu thổ dân để xua đuổi tà ma. Chiếc rổ tre được treo phía ngoài của một ngôi lán. Phía dòng sông ngay cạnh "Đảo đầu lâu" còn nguyên hình con tàu của quân đội đã đổ bộ đến đây để tìm kiếm Kong. Bên trong chiếc tàu này là vô số những dấu tích của đạn dược bắn xuyên thủng. Chiếc tàu được lắp đặt với kích cỡ to như thật, cũng có động cơ, bánh lái... Hình ảnh chiếc tàu được chụp từ flycam. Các bạn trẻ tạo dáng chụp hình tại một khu vực mà rất nhiều người háo hức được đến một lần sau khi xem phim "Kong: Skull Island". Phong cảnh vô cùng thơ mộng của khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) cùng với phim trường của điện ảnh hollywood hứa hẹn sẽ thu hút rất đông du khách đến thăm quan.

