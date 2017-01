Khám phá 10 địa điểm đẹp đến siêu thực trên thế giới

Hang đom đóm Waitomo trên đảo Bắc, New Zealand: Điểm du lịch này là một hang động tự nhiên nằm ở vùng Waitomo thuộc Đảo Bắc của New Zealand, nổi tiếng với số lượng lớn các loài côn trùng phát sáng có tên khoa học là Arachnocampa Luminosa. Loài côn trùng này chỉ được tìm thấy duy nhất ở New Zealand.