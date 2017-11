Khám phá New York qua ống kính nhiếp ảnh gia người Bỉ

Là một nhiếp ảnh gia người Bỉ, Jasper Leonard cho rằng: "Nhìn ngắm New York sẽ cho bạn một trải nghiệm choáng ngợp". Jasper đã "thu nhỏ" Quả táo lớn thành một nơi nhỏ nhắn như những mô hình đồ chơi. Nhờ sử dụng kỹ thuật tilt-shift, thể loại nhiếp ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ lại, Jasper Leonard đã biến một thành phố lớn trở thành những mô hình đồ chơi. Những chiếc taxi vàng đặc trưng của New York trở nên ngộ nghĩnh. Trong hình là hòn đảo tượng Nữ thần Tự do được thu nhỏ lại. Dự án chụp hình này được Jasper thực hiện trong hơn trong 20 ngày, chụp chủ yếu từ những mái nhà, trực thăng và máy bay không người lái. Đây là một dự án làm sách ảnh có tên New York Resized, xuất bản bởi Lannoo Publishers, ra ngày 20 tháng 11 tới đây. Vào năm 2016, Leonard phát hành 2 cuốn sách ảnh đầu tiên. Những khu nhà chọc trời của New York nhìn đặc biệt hấp dẫn nhờ vào sự "lừa dối" của Leonard. Một chiếc thuyền di chuyển qua Hudson lọt vào ống kính của Leonard. Jasper Leonard cho biết: Anh đã chụp khoảng 13.000 bức ảnh trong suốt hành trình khám phá thành phố Quả táo lớn. Hình ảnh những đoàn quân trở nên thú vị qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Bỉ này. Nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ nghĩ đây là những khối lego chứ không phải là những toà nhà. Một thành phố huyền ảo, lung linh hiện ra trước mắt người xem. Đến cả những hàng tạp hóa, hoa quả cũng trở nên cuốn hút người xem qua góc máy của Jasper. Khung cảnh người dân New York thư giãn dưới nắng mặt trời nhưng dễ khiến bạn sẽ lầm tưởng đang nhìn vào một mô hình thu nhỏ. Jasper từng đạt giải về nghệ thuật thị giác tại Đại học Sint Lucas Antwerpen năm 2010.

