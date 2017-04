Khám phá những vùng đất kỳ lạ nhất thế giới

Đảo Socotra nằm ở Yemen là quê hương của loài cây máu rồng - loài thực vật độc đáo khó có thể tìm thấy ở bất kì một vùng đất nào khác. Vùng lõm Danakil (Danakil Depression) ở Ethiopia của châu Phi là nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh bởi sức nóng khủng khiếp và những dòng dung nham sôi sung sục ở các khu vực trũng. Danakil cũng là nơi được mệnh danh là “vùng đất thần Chết không bao giờ ngủ quên”. Ngọn núi gồ ghề, hiểm trở Tianzi ở Trung Quốc từng được mô phỏng trong bộ phim đình đám “Avatar” có khung cảnh vô cùng lạ lùng và ấn tượng. Giant's Causeway nằm ở Ireland gồm 40.000 cột đá vĩ đại được tạo thành từ một vụ phun trào núi lửa cổ xưa trông giống như một con đường của người khổng lồ. Deadvlei ở Namibia được ví như một “nghĩa địa cây khô” bởi những thân cây chết khô màu đen trên sa mạc tạo nên một cảnh quan thiên nhiên khác lạ và độc đáo. Dãy núi Zhangye Danxia của Trung Quốc với những màu sắc rực rỡ và tươi sáng được hình thành cách đây 27 triệu năm. Cấu trúc Richat (Richat Structure) ở Mauritania được biết đến là “con mắt của Sahara” với một kết cấu địa chất hình vòm nổi lên ngay giữa sa mạc. Nơi đây được cho là kết quả của một quá trình xói mòn đất, cũng có người cho là tàn tích của một vụ phun trào núi lửa hay va chạm thiên thạch từ xưa. Nằm ở New Zealand, hang đom đóm Waitomo như một xứ sở cổ tích nhờ ánh sáng lấp lánh hư ảo của hàng ngàn con đom đóm bay trên vòm hang. Vùng “Biển Đỏ” ở Trung Quốc này thực ra là một khu vực đầm lầy có một loài tảo đặc biệt sinh sống nên cứ mỗi khi vào mùa thu, vùng đất này lại biển thành một tấm thảm màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. Tháp Devil hay còn gọi là Tháp Quỷ ở Wyoming, Mỹ là một khối đá thiên nhiên kì vĩ được tạo thành do hoạt động của núi lửa từ hàng chục triệu năm trước. Trên bề mặt của tháp có nhiều đường rãnh kỳ lạ mà những người dân địa phương tin rằng là do một con quái vật khổng lồ gây nên. Vùng đất màu đỏ cam ở sa mạc Wadi Rum tại Jordan với cảnh quan siêu thực và độc đáo khiến nhiều người ngỡ như mình đang lạc vào một hành tinh khác. Động cẩm thạch ở Chile là một kì quan của tạo hóa với những sắc màu diệu kì, hư ảo. Nếu đi thuyền vào trong, du khách sẽ chìm trong màu xanh êm dịu và đầy lôi cuốn do mặt nước hắt lên trần hang động. Kiệt tác thiên nhiên này được hình thành do sự xói mòn của sóng nước tạo nên cách đây 6000 năm. Động thủy tinh ở Mexico là nơi một vùng đất lạ lùng trên Trái Đất khi người ta phát hiện ra những khối thủy tinh tự nhiên khổng lồ. Hẻm núi Antelope của Arizona, Mỹ là một hẻm núi sa thạch được hình thành do những trận lụt và gió mùa qua hàng triệu năm. Những ngọn đồi sôcôla ở Philippines không phải được làm từ sôcôla mà là do một loại cỏ chuyển thành màu nâu vào mùa khô tạo nên.

Đảo Socotra nằm ở Yemen là quê hương của loài cây máu rồng - loài thực vật độc đáo khó có thể tìm thấy ở bất kì một vùng đất nào khác. Vùng lõm Danakil (Danakil Depression) ở Ethiopia của châu Phi là nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh bởi sức nóng khủng khiếp và những dòng dung nham sôi sung sục ở các khu vực trũng. Danakil cũng là nơi được mệnh danh là “vùng đất thần Chết không bao giờ ngủ quên”. Ngọn núi gồ ghề, hiểm trở Tianzi ở Trung Quốc từng được mô phỏng trong bộ phim đình đám “Avatar” có khung cảnh vô cùng lạ lùng và ấn tượng. Giant's Causeway nằm ở Ireland gồm 40.000 cột đá vĩ đại được tạo thành từ một vụ phun trào núi lửa cổ xưa trông giống như một con đường của người khổng lồ. Deadvlei ở Namibia được ví như một “nghĩa địa cây khô” bởi những thân cây chết khô màu đen trên sa mạc tạo nên một cảnh quan thiên nhiên khác lạ và độc đáo. Dãy núi Zhangye Danxia của Trung Quốc với những màu sắc rực rỡ và tươi sáng được hình thành cách đây 27 triệu năm. Cấu trúc Richat (Richat Structure) ở Mauritania được biết đến là “con mắt của Sahara” với một kết cấu địa chất hình vòm nổi lên ngay giữa sa mạc. Nơi đây được cho là kết quả của một quá trình xói mòn đất, cũng có người cho là tàn tích của một vụ phun trào núi lửa hay va chạm thiên thạch từ xưa. Nằm ở New Zealand, hang đom đóm Waitomo như một xứ sở cổ tích nhờ ánh sáng lấp lánh hư ảo của hàng ngàn con đom đóm bay trên vòm hang. Vùng “Biển Đỏ” ở Trung Quốc này thực ra là một khu vực đầm lầy có một loài tảo đặc biệt sinh sống nên cứ mỗi khi vào mùa thu, vùng đất này lại biển thành một tấm thảm màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. Tháp Devil hay còn gọi là Tháp Quỷ ở Wyoming, Mỹ là một khối đá thiên nhiên kì vĩ được tạo thành do hoạt động của núi lửa từ hàng chục triệu năm trước. Trên bề mặt của tháp có nhiều đường rãnh kỳ lạ mà những người dân địa phương tin rằng là do một con quái vật khổng lồ gây nên. Vùng đất màu đỏ cam ở sa mạc Wadi Rum tại Jordan với cảnh quan siêu thực và độc đáo khiến nhiều người ngỡ như mình đang lạc vào một hành tinh khác. Động cẩm thạch ở Chile là một kì quan của tạo hóa với những sắc màu diệu kì, hư ảo. Nếu đi thuyền vào trong, du khách sẽ chìm trong màu xanh êm dịu và đầy lôi cuốn do mặt nước hắt lên trần hang động. Kiệt tác thiên nhiên này được hình thành do sự xói mòn của sóng nước tạo nên cách đây 6000 năm. Động thủy tinh ở Mexico là nơi một vùng đất lạ lùng trên Trái Đất khi người ta phát hiện ra những khối thủy tinh tự nhiên khổng lồ. Hẻm núi Antelope của Arizona, Mỹ là một hẻm núi sa thạch được hình thành do những trận lụt và gió mùa qua hàng triệu năm. Những ngọn đồi sôcôla ở Philippines không phải được làm từ sôcôla mà là do một loại cỏ chuyển thành màu nâu vào mùa khô tạo nên.