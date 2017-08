Kinh hoàng cảnh tắc đường vào giờ cao điểm trên thế giới

Bắc Kinh, Trung Quốc: Những hình ảnh được chụp từ trên cao cho thấy cảnh tắc đường khủng khiếp tại một đường cao tốc 50 làn dẫn tới thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc là nước đông dân nhất trên thế giới, khi một nửa dân số Trung Quốc đổ ra đường cùng lúc, tắc đường là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Dhaka, Bangladesh: Giao thông ở Dhaka hơi khác so với hầu hết các nơi khác trên thế giới. Rất ít người sở hữu xe riêng, hầu hết mọi người đi lại bằng loại xe này. Và đây là cảnh tắc đường ở Dhaka, Bangladesh. Venice, Italy: Venice là một nơi cực kỳ độc đáo để đi làm. Thay vì những con đường truyền thống, hầu hết mọi người đi di chuyển trên các kênh rạch. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không phải chịu đựng cảnh tắc đường trong giờ cao điểm buổi sáng Chhattisgarh, Ấn Độ: Hầu hết mọi người đều quen với các dòng xe dài trong giờ cao điểm mỗi ngày, nhưng ở thành phố Chhattisgarh, những người đi làm có vấn đề hoàn toàn khác. Sự nóng vội không giúp ích gì trong tình huống này. Bạn chỉ có thể hy vọng rằng những con vật này di chuyển đến đích của chúng càng nhanh càng tốt. Tokyo, Nhật Bản: Giờ cao điểm đi làm ở Nhật Bản giống như một cơn ác mộng thực sự. Nhân viên ga tàu phải đẩy hành khách lên tàu để có thể đóng được cửa. Siem Reap, Campuchia: Hầu hết người dân Campuchia đi bằng xe máy. Điểm tích cực của hình thức vận chuyển này là nhiều người tham gia giao thông cùng một lúc. Nhược điểm là tất cả các tuyến đường đều có thể rơi vào tình trạng tắc nghẽn. London, Anh: London là một thành phố lớn và nhộn nhịp tương tự như thành phố New York ở Mỹ. Mặc dù giờ cao điểm của London không phải là chuyện quá xa lạ nhưng vẫn cần phải di chuyển thật nhanh để có thể nên được nơi bạn muốn đúng giờ. Moscow, Nga: Hàng nghìn chiếc ô tô kẹt cứng vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều. Bí quyết để tránh bị mắc kẹt trong trường hợp này là rời khỏi nhà đi làm vào sáng sớm và tan làm muộn hơn bình thường. Sao Paulo, Brazil: Những người đi làm ở Sao Paulo có một chuyến đi khá đơn giản mỗi ngày. Mặc dù đã có những hàng rào để hướng dẫn lên tàu, nhưng nếu bạn không cẩn thận sẽ rất dễ bị đám đông xô đẩy. Kampala, Uganda: Chỉ những người giàu có ở Kampala mở sở hữu xe riêng, phần lớn người dân ở đây sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, điều này có thể rất hỗn loạn khi tất cả các xe đang cố gắng để trả khách cùng một lúc. Palermo, Italy: Giao thông của Palermo không khác nhiều so với các thành phố lớn trên thế giới. Người lái xe phải chờ hàng tiếng đồng hồ trong giờ cao điểm, thậm chí họ có thể chơi bóng trong khi chờ đợi. Bangladesh: Đây có thể là một trong những chuyến đi nguy hiểm nhất trên thế giới. Hàng trăm người đu bám trên toa tàu ở Bangladesh. Họ là những người dân lao động thường vào và ra thành phố Dhaka mỗi ngày.

