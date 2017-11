Làm những điều này ở nước ngoài có thể gây rắc rối lớn cho bạn

Nhai kẹo cao su. Các đường phố ở Singapore sạch đáng kinh ngạc. Nếu vứt rác bừa bãi, khạc nhổ và hút thuốc tại các khu vực chung, bạn sẽ bị phạt rất nặng. Việc bán kẹo cao su trong nước bị cấm hoàn toàn, bạn có thể bị phạt tiền khi cố tình nhập khẩu. Mặc quần áo không đúng. Ở nhiều quốc gia Hồi giáo, để không thu hút sự chú ý ở những nơi công cộng, bạn nên ăn mặc khiêm tốn, đặc biệt nếu bạn là phụ nữ, nên mặc quần áo dài che kín chân tay. Iran và Ả-rập Xê-út yêu cầu phụ nữ che kín chân tay và đeo khăn choàng. Ở Iran, nếu bạn không tuân theo luật ăn mặc, bạn sẽ bị phạt. Nhưng ở Ả-rập Xê-út, bạn có thể sẽ phải ngồi tù. Xe của bạn không được phép hết xăng ở Autobahn, Đức, một hệ thống đường cao tốc do chính phủ kiểm soát. Bạn cũng không thể dừng lại ở đó vì bất cứ lý do nào khác. Đi bộ ở đó cũng bị nghiêm cấm vì sự an toàn của riêng bạn. Tất cả những điều này sẽ làm bạn mất tiền phạt vì gây nguy hiểm cho bản thân và các lái xe khác. Chặt hạ một cây xương rồng. Một số cây ở Arizona, Mỹ, được bảo vệ theo luật của tiểu bang. Nếu bạn chặt cây, đó được coi là đánh cắp và bạn có thể ngồi tù một vài năm. Phải mất hàng chục năm cây xương rồng mới phát triển, vì vậy những biện pháp này là cần thiết để bảo vệ hệ thực vật bản địa không bị phá hủy. Chạy bộ. Chạy bộ bị cấm tại quốc gia Đông Phi Burundi dựa trên lập luận rằng mọi người sử dụng hoạt động này như là một cái cớ để tổ chức "cuộc nổi dậy". Bạn có thể chạy bộ một mình, nhưng 2 người sẽ tạo thành một nhóm, một số người đã đi tù vì điều đó. Sống chung trước hôn nhân. Các tiểu vương quốc Arập thống nhất có một luật chặt chẽ để ngăn người dân sống chung với nhau trước khi kết hôn. Nếu bạn làm như vậy, cảnh sát có thể đến nơi ở của bạn và đưa bạn vào tù. Nếu không có giấy chứng nhận kết hôn, bạn không thể ở trong phòng khách sạn với bạn đời của mình. Kỷ niệm Ngày Valentine. Ả-rập Xê-út và Pakistan đã cấm người dân của họ chào mừng ngày lễ tình nhân bởi vì nó không phải là một truyền thống Hồi giáo, và nó tập trung vào tình yêu, không hướng về Thiên Chúa. Các cuộc mít tinh chống lại ngày lễ tình nhân cũng được tổ chức tại 4 thành phố ở Indonesia. Biểu lộ tình cảm công khai. Hôn nhau ở nơi công cộng có thể gặp rắc rối nếu bạn ở Iran, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Qatar, Pakistan hoặc Oman. Ở những nơi này, đó được coi là hành vi không thể chấp nhận được về mặt xã hội và bị trừng phạt, bị phạt tù. Bạn cũng nên tránh biểu lộ tình cảm ở Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan. Ăn uống nơi công cộng. Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo không được phép ăn hoặc uống bất cứ thứ gì vào ban ngày. Tại các tiểu vương quốc Arập thống nhất, một người ăn hoặc uống trong ngày lễ Ramadan, hoặc khuyến khích hành động ăn uống hoặc công khai, có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền, ngay cả khi họ không phải là người Hồi giáo. Xúc phạm nhà vua. Tránh nói chuyện không tôn trọng gia đình hoàng gia khi bạn ở Thái Lan. Vua được thờ cúng ở đó theo cách mà người phương Tây hầu như không thể hiểu nổi. Do đó, ngay cả bỏ hoặc bước trên tiền có hình ảnh của Vua, có thể đưa bạn đến nhà tù. Uống rượu. Rượu là chống lại các nguyên tắc của Hồi giáo, do đó, trước khi đi đến bất kỳ nước Hồi giáo nào, bạn nên tìm hiểu các luật của đất nước. Tại Ả-rập Xê-út, rượu hoàn toàn bị cấm. Việc kiểm tra hành lý tại sân bay rất nghiêm ngặt để không ai có thể mang rượu vào đất nước. Bạn cũng không thể mua rượu bất cứ nơi đâu. Nếu bạn bị say rượu, bạn sẽ phải chịu hình phạt tù lâu dài. Cũng có những hạn chế đối với việc tiêu thụ rượu tại Iran, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Kuwait, Libya, Bangladesh, Sudan, Yemen, Maldives và một số vùng của Ấn Độ.

