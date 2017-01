Lý do bạn nên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ máy bay

Nếu bạn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cơn bão như thế này từ xa. Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhật thực ở độ cao 13.411m? Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy điểm cao nhất của châu Phi? Hình ảnh mặt trời khi bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Hoàng hôn nhìn từ trên cao. Bạn có thể chứng kiến một đám cháy rừng từ trên cao. Bạn sẽ hiểu tại sao tất cả mọi người coi Na Uy là một trong những quốc gia đẹp nhất. Bạn có bao giờ mơ ước được bơi trong một biển mây vô tận? Có cách nào tốt hơn để thấy sự hùng vĩ của dãy núi? Hình ảnh một hồ nước đóng băng. Một thành phố chìm trong sương mù. Các thành phố vào ban đêm trông giống như một phép lạ. Đây là Los Angeles. Bạn có thể thấy di tích lịch sử dưới một góc nhìn khác. Đây là Đền Prambanan ở Indonesia. Những đám mây trông giống như kẹo bông... Thậm chí bạn sẽ thấy một ngọn núi lửa. Đây là núi lửa Taranaki ở New Zealand. New York nhìn từ trên cao. Không thể rời mắt khỏi núi Phú Sĩ. Hoàng hôn không bao giờ cũ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy thác nước từ góc độ này. Đây là Thác Kaieteur ở Guyana. Và lý do cuối cùng để chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ... Từ trên cao, bạn có thể nói lời tạm biệt nơi bạn vừa rời xa.

Nếu bạn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cơn bão như thế này từ xa. Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhật thực ở độ cao 13.411m? Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy điểm cao nhất của châu Phi? Hình ảnh mặt trời khi bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Hoàng hôn nhìn từ trên cao. Bạn có thể chứng kiến một đám cháy rừng từ trên cao. Bạn sẽ hiểu tại sao tất cả mọi người coi Na Uy là một trong những quốc gia đẹp nhất. Bạn có bao giờ mơ ước được bơi trong một biển mây vô tận? Có cách nào tốt hơn để thấy sự hùng vĩ của dãy núi? Hình ảnh một hồ nước đóng băng. Một thành phố chìm trong sương mù. Các thành phố vào ban đêm trông giống như một phép lạ. Đây là Los Angeles. Bạn có thể thấy di tích lịch sử dưới một góc nhìn khác. Đây là Đền Prambanan ở Indonesia. Những đám mây trông giống như kẹo bông... Thậm chí bạn sẽ thấy một ngọn núi lửa. Đây là núi lửa Taranaki ở New Zealand. New York nhìn từ trên cao. Không thể rời mắt khỏi núi Phú Sĩ. Hoàng hôn không bao giờ cũ. Bạn đã bao giờ nhìn thấy thác nước từ góc độ này. Đây là Thác Kaieteur ở Guyana. Và lý do cuối cùng để chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ... Từ trên cao, bạn có thể nói lời tạm biệt nơi bạn vừa rời xa.