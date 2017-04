Mãn nhãn ngắm rừng hoa Trẩu trắng muốt nơi cực Tây Tổ quốc

Cây Trẩu hay còn gọi là cây dầu sơn thường mọc nhiều ở vùng rừng núi có độ dốc vừa phải. Trẩu là một loại cây to, cao có thể tới 8 mét hay nhiều hơn, thân nhẵn, lá đa dạng, khi thì có thùy sâu, khi xẻ nông, khi thì nguyên và hình tim, mặt trên bóng, màu sẫm, mặt dưới mờ, màu nhạt. Mùa hoa thường bắt đầu từ tháng 4 và thường ra hoa trước khi lá non xuất hiện. Đến tháng 9 lại có 1 vụ hoa nữa. Quả của lứa hoa trước chín vào khoảng tháng 10. Những ngày này khi đến thăm Tây Bắc thì gần như ở bất kỳ đâu cũng có thể được thỏa mắt ngắm nhìn những rừng Trẩu trắng muốt mọc trên khắp các sườn đồi. Hoa Trẩu là hoa đơn tính, cùng gốc. Mỗi bông có 5 tràng cánh, màu trắng, đốm tía ở móng tràng. Hoa Trẩu mọc thành chùm và khá thơm. Tuy Trẩu không đòi hỏi đất lắm nhưng những nơi nào đất không có độ xốp vừa phải, đất không mát và không tốt thì cây Trẩu chóng chết. Ở những đất thích hợp cây trẩu mọc rất nhanh, ra hoa ngay vào năm thứ 2 hay thứ 3, cành mọc thành tầng ngang, đều, ngay khi còn ít năm có thể cao tới 12 – 15cm. Hoa Trẩu cũng là một trong nhiều loại hoa gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Những trùm hoa Trẩu thuần khiết, nhẹ nhàng tạo cho người nhìn cảm giác thư thái. Hiện nay công dụng chủ yếu của Trẩu là dùng hạt ép dầu để pha sơn, quét lên vải cho khỏi mưa ướt, giá trị xuất khẩu cao. Khô Trẩu chỉ mới dùng làm phân bón ruộng. Ngoài ra còn để làm thuốc. Khi đó sẽ dùng nhân hạt Trẩu đốt thành than, tán bột hoà với mỡ lợn bôi chữa chốc lở, mụn nhọt. nước đi không được nuốt. Hoa Trẩu tô điểm cho những cung đường Tây Bắc… …hay khoe sắc trang hoàng cho những bản làng vùng biên. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/kRb8Sl5hrWULy8UZVeuKg/2017_04_07/hoa_trau_1__FZUQ.mp4

