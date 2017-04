Mẹo sắp xếp đồ đạc trước khi đi du lịch

Cuộn quần áo lại: Cuộn những chiếc áo phông, áo sơ mi và quần lại vừa giúp các trang phục không bị nhăn vừa tiết kiệm diện tích. Ngoài ra, nếu bạn mang theo những đồ dễ vỡ như lọ thủy tinh hoặc cốc thì bạn có thể bọc chúng trong những bộ quần áo rồi nhét vào va li. Chia tiền ra và để ở nhiều nơi: Hãy chia số tiền mà bạn đang có ra và để ở những nơi khác nhau trong hành lý. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những kẻ móc túi và ít nhất sẽ không hoàn toàn trắng tay khi đi du lịch. Sao chép hộ chiếu của bạn: Giữ bản hộ chiếu đã sao chép của bạn ở một nơi an toàn trong hành lý phòng khi hộ chiếu gốc của bạn bị mất hoặc bị lấy trộm. Nếu bạn có bản sao hộ chiếu, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc làm lại các giấy tờ này. Sắp xếp những thứ bạn không dùng thường xuyên ở dưới đáy hành lý: Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm những thứ cần thiết ngay lập tức ở bên trên mà không phải bới lộn xộn va li lên. Mang theo giấy vệ sinh: Trong khi bạn đi du lịch, sẽ có những nơi chẳng có lấy một cuộn giấy vệ sinh dù bạn đang rất cần. Do đó, hãy mang theo giấy vệ sinh bên mình và chắc chắn bạn sẽ thấy chúng hữu ích như thế nào. Chuẩn bị một cuốn cẩm nang du lịch: Mang theo một cuốn cẩm nang du lịch nhỏ gọn sẽ giúp bạn hiểu hơn về các điểm đến mà mình lựa chọn trong hành trình. Mang theo một hộp y tế dự phòng nhỏ: Những tai nạn nhỏ như bầm tím, trầy xước, đau đầu, đau bụng… có thể xảy ra trong chuyến đi của bạn. Do đó, hãy chuẩn bị thật kĩ càng thuốc thang, bông băng này trước khi lên đường. Chuẩn bị một bộ kim chỉ khâu vá: Quần áo của bạn trong khi di chuyển có thể bị rách hoặc đứt cúc. Khi ấy một bộ kim chỉ khâu vá sẽ là người bạn đường vô cùng hữu ích và cần thiết cho bạn. Sắp xếp đồ đạc hợp lý: Phân bố các đồ đạc hợp lý trong va li hoặc túi xách sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian và dễ dàng mang vác. Hãy đặt những vật nặng hơn ở bên dưới và ngăn trung tâm. Còn những thứ như tất hoặc đồ lót, bạn có thể để chúng ở bên trên hoặc những ngăn bên ngoài nếu vẫn còn đủ chỗ. Mang theo túi đựng quần áo bẩn: Lời khuyên trước khi lên đường là bạn nên mang theo một chiếc túi không thấm nước để đựng quần áo bẩn. Do đó, bạn có thể để riêng quần áo đã mặc với quần áo chưa mặc cho đến khi có thể giặt chúng.

Cuộn quần áo lại: Cuộn những chiếc áo phông, áo sơ mi và quần lại vừa giúp các trang phục không bị nhăn vừa tiết kiệm diện tích. Ngoài ra, nếu bạn mang theo những đồ dễ vỡ như lọ thủy tinh hoặc cốc thì bạn có thể bọc chúng trong những bộ quần áo rồi nhét vào va li. Chia tiền ra và để ở nhiều nơi: Hãy chia số tiền mà bạn đang có ra và để ở những nơi khác nhau trong hành lý. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những kẻ móc túi và ít nhất sẽ không hoàn toàn trắng tay khi đi du lịch. Sao chép hộ chiếu của bạn: Giữ bản hộ chiếu đã sao chép của bạn ở một nơi an toàn trong hành lý phòng khi hộ chiếu gốc của bạn bị mất hoặc bị lấy trộm. Nếu bạn có bản sao hộ chiếu, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc làm lại các giấy tờ này. Sắp xếp những thứ bạn không dùng thường xuyên ở dưới đáy hành lý: Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm những thứ cần thiết ngay lập tức ở bên trên mà không phải bới lộn xộn va li lên. Mang theo giấy vệ sinh: Trong khi bạn đi du lịch, sẽ có những nơi chẳng có lấy một cuộn giấy vệ sinh dù bạn đang rất cần. Do đó, hãy mang theo giấy vệ sinh bên mình và chắc chắn bạn sẽ thấy chúng hữu ích như thế nào. Chuẩn bị một cuốn cẩm nang du lịch: Mang theo một cuốn cẩm nang du lịch nhỏ gọn sẽ giúp bạn hiểu hơn về các điểm đến mà mình lựa chọn trong hành trình. Mang theo một hộp y tế dự phòng nhỏ: Những tai nạn nhỏ như bầm tím, trầy xước, đau đầu, đau bụng… có thể xảy ra trong chuyến đi của bạn. Do đó, hãy chuẩn bị thật kĩ càng thuốc thang, bông băng này trước khi lên đường. Chuẩn bị một bộ kim chỉ khâu vá: Quần áo của bạn trong khi di chuyển có thể bị rách hoặc đứt cúc. Khi ấy một bộ kim chỉ khâu vá sẽ là người bạn đường vô cùng hữu ích và cần thiết cho bạn. Sắp xếp đồ đạc hợp lý: Phân bố các đồ đạc hợp lý trong va li hoặc túi xách sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian và dễ dàng mang vác. Hãy đặt những vật nặng hơn ở bên dưới và ngăn trung tâm. Còn những thứ như tất hoặc đồ lót, bạn có thể để chúng ở bên trên hoặc những ngăn bên ngoài nếu vẫn còn đủ chỗ. Mang theo túi đựng quần áo bẩn: Lời khuyên trước khi lên đường là bạn nên mang theo một chiếc túi không thấm nước để đựng quần áo bẩn. Do đó, bạn có thể để riêng quần áo đã mặc với quần áo chưa mặc cho đến khi có thể giặt chúng.