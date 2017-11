Ngắm những bức ảnh chụp toàn cảnh đẹp nhất thế giới 2017

Giải thưởng ảnh panorama quốc tế EPSON được thành lập từ năm 2009 và là cuộc thi uy tín nhất dành cho các nhiếp ảnh gia toàn cảnh. Bức ảnh đoạt giải nhất của nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Jesus M Garcia, ghi lại khoảnh khắc mặt trời mọc trên dãy núi Damian Shan của Trung Quốc. Đứng thứ hai là nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Javier de la Torre với bức ảnh chụp khí quyển ở Thượng Hải, Trung Quốc. Người chiến thắng hạng mục nghiệp dư: 'Tác phẩm “10 căn lều ở Anh” của nhiếp ảnh gia người Anh, Darren Moore. Tác phẩm "Con mắt" ghi lại cảnh đẹp kỳ ảo ở bãi biển Stokksnes, Iceland, qua ống kính của tay máy Ba Lan Kruczynski nhận giải Carolyn Mitchum. Tác phẩm “Núi lửa Calbuco” của nhiếp ảnh gia Francisco Negroni, người Chile. Qua ống kính Ray Jennings (Úc) đã chụp hình ảnh hồ Windamere ở New South Wales, Úc Trung tâm thành phố Dubia do nhiếp ảnh gia Sebastian Tontsch ghi lại đoạt giải hạng mục môi trường/kiến trúc. Cầu vồng trên bầu trời Arizona được chụp bởi nhiếp ảnh gia Frederic Huber. Tác phẩm“Những điều khác lạ ở Boeun, Hàn Quốc” của nhiếp ảnh gia người Mỹ, Nate Merz. "Paepalanthus dưới ánh trăng" - Tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Brazil Cabral. “Hoang mạc California” qua ống kính của nhiếp ảnh gia Luca Benini. Một thân cây "đơn độc" giữa lòng hồ, tạo nên cảnh đẹp tĩnh lặng trên đảo Vancouver. Tác phẩm do Adam Gibbs chụp. Tác phẩm “Tự do”, ảnh chụp dưới nước ở quốc gia Tonga. Tác phẩm “Bão lúc bình minh ở Australia” của nhiếp ảnh gia Shane Williams. Cảnh núi non, mây trời ấn tượng trong một tác phẩm của tay máy David Martin Castan. Nhiếp ảnh gia người Đức Sebastian Tontsch đã ghi lại hình ảnh những tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm thành phố Dubai huyền ảo trong sương sớm. "Paepalanthus dưới ánh trăng" - Tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Brazil Cabral. Người đoạt giải Nghệ thuật của EPSON: “Cát và Sao ở công viên quốc gia Death Valley” của nhiếp ảnh gia Đan Mạch Iversen.

