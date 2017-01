Ngắm xứ Huế thảnh thơi trong nắng Xuân ngày mùng 1 Tết

Một cụ già rảo bước sáng sớm mùng 1 Tết. Bán cau và muối cầu may. Thả ốc phóng sinh. Một gánh hàng rong trong sáng đầu năm. Một gia đình nhỏ du Xuân mùng 1 Tết. Một hàng bong bóng sắc màu. Người công nhân môi trường làm việc ngay trong ngày đầu năm. Với họ thành phố sạch đẹp, đàng hoàng chính là hạnh phúc, là Tết trong mỗi người Những người yêu thể dục vẫn đi bộ như thường lệ, ngoài ra thời tiết đẹp như sáng mùng 1 Tết năm nay cũng làm cho tinh thần thể dục thể thao của mọi người nâng cao Trời xanh nắng vàng trong ngày đầu năm ở Cố đô Huế Cây Nêu trong Thế Miếu, báo hiệu Tết đến Xuân về Đường phố ngày đầu năm lung linh sắc màu trong nắng Xuân Những con đường rực rỡ nắng Xuân, vắng vẻ hơn ngày thường Chú gà khổng lồ cất tiếng gáy báo mùa Xuân mới đang về. Nét độc đáo trong sáng ngày mùng 1 Tết cổ truyền ở Huế Nhộn nhịp người người đi lễ chùa đầu năm Người đàn ông đi chúc Tết sớm... Chú bé được bố chở đi chơi Tết sớm trong nắng Xuân Một đoàn lân múa cầu may vào sáng mùng 1 Tết Nhộn nhịp sân chùa ngày đầu năm Sư thầy tặng chuỗi hạt cầu may là một truyền thống đẹp của người Huế xưa Du khách nhộn nhịp ghé thăm Linh Mụ cổ tự trong sớm mùng 1

