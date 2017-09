Nhà nghỉ giá rẻ ở các điểm du lịch nổi tiếng được lòng khách Tây

My Tra Homestay: Địa điểm này nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 9km. Chủ nhà thân thiện và không gian ấm áp sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. (Giá: Khoảng 7 USD). Mountain View Hostel: Nhà nghỉ nằm ở trung tâm thị trấn Sa Pa do đó du khách có thể thoải mái tham quan thị trấn và các khu vực xung quanh. Khung cảnh ấn tượng nhìn từ cửa sổ cũng là điểm thu hút thú vị. (Giá: Khoảng 7 USD). Go Sapa Hostel: Nếu ưa thích sự riêng tư và thoái mái thì nơi đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bất cứ du khách nào tới Sa Pa. (Giá: 5 USD) Huế Backpacker’s Hostel: Đây là một không gian tuyệt vời để gặp gỡ và giao lưu cùng bạn bè. Âm nhạc, bia, và bầu không khí rộn ràng là những điểm đặc biệt của nhà nghỉ này. (Giá: 7,5 USD). Kim Homestay: Khách du lịch sẽ được đón tiếp bởi chủ nhà thân thiện và không gian yên tĩnh, sạch sẽ khi chọn nơi đây làm điểm dừng chân khi khám phá thành phố Huế xinh đẹp .(Giá: 6 USD) Beach Bar Hostel: Nhà nghỉ này nằm ngay sát biển do đó nó sẽ là lựa chọn đầy mới mẻ và thú vị cho những vị khách phương xa. Điểm đặc biệt này khiến nơi đây trở thành một trong những nhà nghỉ được ưa thích tại Huế. (Giá: 12 USD). Hoi An Backpackers Hostel – Dk’s House: Đây là một trong những nhà nghỉ thu hút nhiều khách du lịch nhất khi tới Hội An. Điểm đặc biệt của nơi đây nằm ở không gian yên tĩnh và vị trí gần biển thuận tiện cho hoạt động tham quan. (Giá: Khoảng 13 USD). True Friends Hostel: Đây là nơi rất nhiều du khách chọn làm điểm dừng chân khi tới thăm Nha Trang. Vị trí thuận tiện nằm gần biển, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng là điểm cộng cho nhà nghỉ này. (Giá: Khoảng 6 USD). Son & Daughter Hostel: Nằm ở trung tâm thành phố Nha Trang và chỉ cách bến tàu 5 phút di chuyển. Những nhân viên thân thiện và nhiệt tình sẽ giúp du khách có những trải nghiệm tốt nhất ở đây. (Giá: Khoảng 4-6 USD). Backpackers Village Hostel: Nếu đến thăm Mũi Né du khách tuyệt đối không nên bỏ qua địa chỉ này. Không gian yên tĩnh, thoáng đãng của nơi đây sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. (Giá: Khoảng 5 USD). The Hideout Hostel Sai Gon: Nhà nghỉ này nằm trên con phố Phạm Ngũ Lão, thành phố Hồ Chí Minh với điểm nhấn thú vị là tông màu tím và không gian riêng tư, thoáng đãng. (Giá: Khoảng 8 USD). Long Guest House Hostel: Nơi đây mang đến cho du khách sự đơn giản nhưng tiện nghi và đặc biệt là sự hiếu khách từ chủ nhà. (Giá: Khoảng 7 USD). Vy Khanh Hostel: Người chủ nhà thân thiện và vui tính sẽ mang đến cho du khách những thông tin hữu ích về chuyến tham quan thành phố Sài Gòn nhộn nhịp. (Giá: Khoảng 20 USD). The Common Room Project: Nơi đây phù hợp cho những chuyến đi với gia đình hoặc bạn bè. Không gian rộng rãi, thoải mái sẽ khiến mọi du khách ấn tượng và muốn quay lại Sài Gòn lần nữa. (Giá: Khoảng 11,5 USD).

