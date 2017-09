Những địa điểm hấp dẫn khách du lịch đến Đà Nẵng

Biển Đà Nẵng nổi tiếng là địa điểm du lịch vô cùng lý tưởng đối với người trong và ngoài nước. Nhắc đến Đà Nẵng phải kể đến hàng loạt những bãi tắm đẹp trải dài hàng chục ki-lô-mét như: bãi tắm Phạm Văn Đồng, bãi biển Non Nước, Mỹ Khê - bãi biển được tạp chí Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ngắm bình minh trên bãi biển Đà Nẵng Bình minh trên bãi biển Mỹ Khê say đắm lòng người. Nhiều du khách dậy sớm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp bắt đầu ngày mới Hoặc bát bộ trên cầu quay sông Hàn ngắm dòng sông thơ mộng trong sương sớm Hào hứng theo dõi các tay chèo trong giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn Du khách cũng có nhiều lựa chọn khi ngồi trên chiếc xe buýt 2 tầng lạ mắt ngắm cảnh đẹp trên trục đường Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp ven biển Vừa trải nghiệm loại hình du lịch độc đáo vừa ngắm thắng cảnh Non Nước - Ngũ Hành Sơn Đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến khu nghỉ dưỡng- du lịch Bà Nà Hill. Nằm cách trung tâm thành phố 29 km về phía tây nam, đây chính là một trong những điểm đến lý tưởng kỳ nghỉ lễ. Ở đây một ngày có 4 mùa: sáng tiết xuân, trưa vào hạ, chiều sang thu và đêm về lạnh giá như giữa đông. Từ trên cao nhìn xuống đình Bà Nà đẹp tưởng như lạc vào xứ sở của truyện cổ tích Andersen Du khách lên Bà Nà bằng cáp treo tựa như đi trong mây Một góc Bà Nà vừa thực vừa ảo Nếu ở thành phố chỉ mất chừng 20 phút, du khách có thể lên đến bán đảo Sơn Trà để ngắm cảnh đẹp hoang sơ. Ghi lại những khoảnh khắc về những chú Voọc ngũ sắc- Loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm và chỉ ngắm được chúng ngoài thiên nhiên tại đây Một chú Voọc chà vá chân nâu, còn gọi là Voọc ngũ sắc loài linh trưởng trong số các loài động vật ở những cánh rừng nguyên sinh nơi đây Cũng ở trên đỉnh Sơn Trà, nếu thích mạo hiểm, mọi người có thể tham gia trải nghiệm bay dù lượn ngắm thành phố biển xinh đẹp Ngắm Đà Nẵng từ trên cao qua từ dù lượn không động cơ Vào buổi tối, công viên Châu Á là 1 lựa chọn để trải nghiệm, hòa trong không khí lễ hội tại đây Hoặc tham gia các trò chơi cảm giác mạnh Với các đôi tình nhân thích yên tĩnh, có thể chọn những cao ốc để ngắm dòng sông Hàn lung linh Nơi có chiếc Cầu Rồng độc đáo nổi bật nối 2 bờ đông- tây của sông Hàn

