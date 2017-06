Những điểm đến lý tưởng ở Mỹ bạn không nên bỏ lỡ trong tháng 7

Grand Canyon, Arizona: Nơi đây được mệnh danh là 1 trong những kỳ quan thiên nhiên “đáng sợ nhất” ở Mỹ bởi sự hoang sơ, hùng vĩ mà không kém phần tráng lệ của nó. Nhà thờ St.John’s, Richmond, Virginia: Tại tòa nhà lịch sử này, Patrick Henry với bài phát biểu của mình đã mở đầu cuộc cách mạng giành độc lập cho nước Mỹ, thoát khỏi sự áp bức, nô lệ của Anh quốc. Hội trường độc lập, Philadelphia: Bản Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp đầu tiên đã được phê chuẩn tại đây, là dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của nước Mỹ. Alamo, San Antonio, Texas: Một trong những di sản thiên nhiên nổi tiếng ở Mỹ đồng thời cũng là minh chứng lịch sử cho chặng đường đấu tranh giành độc lập của người Texas. Trung tâm thương mại thế giới và Bảo tàng 11/9, New York: Được xây dựng với độ cao 1.776m, nơi đây là niềm tự hào của người dân Mỹ nhưng cũng là lời nhắc nhở về thảm kịch xảy ra ngày 11/9. Đài tưởng niệm Lincoln, Washington, D.C: Đài kỉ niệm được xây dựng để tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, George Washington, người có công lớn trong việc thống nhất và đưa nước Mỹ phát triển như ngày hôm nay. Đồi Capitol, Washington, D.C: Địa điểm lý tưởng cho chuyến dã ngoại vào cuối tuần, tại đây bạn không chỉ được thưởng thức những món ăn nổi tiếng mà còn có thể chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo, lạ mắt của Capitol. Nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia: Nơi an nghỉ của hàng ngàn người anh hùng Mỹ. Bảo tàng tàu sân bay Intrepid, New York: Là một trong 24 tàu sân bay được chế tạo trong thế chiến thứ 2 của Hải quân Mỹ, hiện nay đã ngừng hoạt động và đưa vào phục vụ du lịch. Đường mòn Tự do, Boston: Con đường là minh chứng cho quá khứ vinh quang, máu, nước mắt và khát vọng giành độc lập của rất nhiều người anh hùng Mỹ. Đập Hoover, Nevada: Được xây dựng trong thời kỳ Đại suy thoái với chiều dài 1.244m. Dù việc xây dựng đã cướp đi hơn 100 sinh mạng nhưng không thể phủ nhận vai trò của nó trong việc kiểm soát lũ sông Colorado. Biểu tượng Hollywood, LA: Biểu tượng đáng tự hào của nước Mỹ được xây dựng trên đỉnh núi cao từ những năm 1923. Đảo Alcatraz, San Francisco: Đây là nơi nhà tù đầu tiên của nước Mỹ được xây dựng. Williamsburg và Jamestown, Virginia: Vốn là lãnh thổ tự trị cũ Anh quốc, nay thuộc sự quản lý của những người định cư gốc Mỹ, và họ luôn sẵn sàng kể cho bạn nghe nhiều điều thú vị về nơi này. Đảo Ellis, New York: Là cửa ngõ đón nhận hàng triệu người nhập cư vào Mỹ từ năm 1892-1954 và là trạm kiểm soát nhập cư nhộn nhịp nhất nước Mỹ. Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida: Hãy dành một ngày để khám phá những tiến bộ tiên phong của Mỹ trong lĩnh vực không gian. Vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming: Công viên quốc gia được viếng thăm nhiều nhất nước Mỹ với diện tích 3.500km2, gồm nhiều hẻm núi, suối nước nóng tự nhiên, rừng nguyên sinh với các loại động – thực vật hoang dã. Núi Rashmore, Nam Dakota: Tác phẩm điêu khắc tạc trên đá gương mặt của 4 vị tổng thống Mỹ, biểu trưng cho lịch sử 130 năm đầu tiên của quốc gia này.

