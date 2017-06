Những điểm đến “trong mơ” rẻ nhất Châu Âu

Stockholm: Thời điểm thích hợp nhất bạn nên ghé thăm thành phố xinh đẹp này là vào tháng 7 bởi ngoài khung cảnh thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời tuyệt vời, chi phí du lịch vào thời điểm này cũng rẻ hơn nhiều so với những tháng trước đó. Positano: Đây là điểm đến lý tưởng dành cho các cặp đôi, nhất là vào tháng 6 bởi du lịch trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí. Prague: Thủ đô của Cộng hòa Séc là thiên đường du lịch dành cho hội bạn bè vào tháng 7 với sức hút từ hàng loạt các sự kiện văn hóa đặc sắc. Madrid: Du lịch Mandrid vào tháng 8 không chỉ giúp bạn giảm bớt các chi phí mà còn tránh phải chen chúc trong đám đông du khách. Ngoài ra, đến đây, bạn đừng quên thưởng thức món súp lạnh gazpacho và cocktail sangria ngon trứ danh. Krakôw: Du lịch một mình vào tháng 7 ở Krakôw là tuyệt nhất. Thành phố xinh đẹp của Ba Lan sẵn sàng níu chân những người yêu kiến trúc bởi vẻ đẹp của những tòa nhà cổ đầy mê hoặc. Berlin: Nếu bạn muốn có một mùa hè tuyệt vời ở Châu Âu cùng những người bạn thì Berlin thực sự là thành phố không thể bỏ qua. Đến đây vào tháng 8 ngoài tiết kiệm chi phí, các bạn còn có cơ hội trải nghiệm Lễ hội bia quốc tế hào hứng và đầy thú vị. Edinburgh: Không còn gì tuyệt vời hơn khi đến Edinburgh vào tháng 6 bởi đây chính là thời điểm của những lễ hội. Nếu bạn rủ thêm những người bạn thân cùng đi nữa thì đây thực sự là một chuyến đi vô cùng vui vẻ và đáng nhớ. Dubrovnik: Là điểm đến lý tưởng dành cho gia đình vào tháng 6, Dubrovnik lôi cuốn du khách bởi cuộc sống trong mơ tại một thành phố ven biển đẹp tuyệt. Bạn có thể đắm mình trên những bãi biển hoang sơ hay dạo bước qua những lâu đài cổ buổi hoàng hôn đầy lãng mạn. Bruges, Bỉ: Đến đây, các cặp đôi sẽ thấy mình như lạc vào một câu chuyện cổ tích giữa những công trình kiến trúc đầy mê hoặc từ thế kỷ 13. Ngoài ra, tháng 7 chính là thời điểm lý tưởng cho những chuyến đi thú vị tới Bruges. Barcelona: Chỉ khi đặt chân đến thành phố này, bạn mới thấy nơi đây có đầy đủ lý do để trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè dành cho các gia đình, nhất là vào tháng 8 hằng năm. Amsterdam: Hãy dành tháng 7 của bạn cùng những người bạn ở Amsterdam để lang thang qua những con kênh và ngắm thành phố thơ mộng này hay ghé thăm nhưng bảo tàng độc đáo như Rijksmuseum hoặc mua sắm tại những cửa hàng ở Nine Streets. Dublin: Công viên Phượng Hoàng (Phoenix Park) là điểm đến lý tưởng tại Dublin dành cho các gia đình vào tháng 8 bởi nơi đây có những khu vườn mới lạ, sở thú độc đáo hay những bảo tàng và thủy cung đầy màu sắc dành cho trẻ em. Lisbon: Nếu lựa chọn du lịch Châu Âu vào mùa hè, nhất là trong tháng 8, các cặp đôi không nên lỏ lỡ Lisbon. Thủ đô xinh đẹp của Bồ Đào Nha có nhiều điểm thu hút để bất cứ du khách nào đặt chân tới đây đều không nỡ rời đi.

