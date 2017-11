Những điều bạn cần biết khi đi máy bay

Nước hoa. Trong khi bay, bạn sẽ ở trong một khu vực nhỏ và kín. Tránh các loại nước hoa nặng mùi vì lợi ích của hành khách vì có thể có những người bị dị ứng và hen suyễn trên chuyến bay. Quần áo quá chật. Tránh mặc quần áo chật, đặc biệt là khi chuyến bay của bạn dài hơn 4 giờ. Những người trên chuyến bay đường dài có nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch, đó là một cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch, thường ở chân. Để ngăn chặn điều này, mặc quần áo rộng rãi thoải mái và đi lại bất cứ khi nào bạn có thể. Phòng vệ sinh của máy bay rất nhỏ. Nếu bạn mặc áo quần liền nhau, bạn sẽ gặp khó khăn khi cởi. Thay vào đó, hãy mặc những gì không gây khó khăn trong không gian nhỏ này. Quần áo hoặc đồ trang sức có kim loại. Không có gì ngạc nhiên khi những đôi giày với trang sức kim loại lớn hoặc đồ trang sức bằng kim loại có thể khiến bạn mất thời gian khi qua cửa kiểm tra an ninh. Điều bất ngờ là một số áo len lấp lánh có thể có các sợi kim loại đan lẫn. Bạn có thể dễ dàng tháo giày nhưng việc cởi áo len có thể khó khăn hơn. Ngay cả khi bạn đang bay đến một đất nước ấm áp và bạn thích chọn một bộ trang phục mùa hè cho chuyến bay, đừng quên rằng nhiệt độ trong máy bay có thể bất ngờ lạnh. Mặc nhiều lớp quần áo là điều cần thiết cho một cuộc hành trình thoải mái. Kính áp tròng. Trong máy bay, độ ẩm trung bình có thể đạt tới mức 20%, làm cho kính của bạn khô và gây kích ứng mắt. Nếu bạn có một chuyến bay dài, khuyên bạn nên tháo kính ra, đặc biệt là khi đi ngủ. An ninh sân bay sẽ yêu cầu bạn cởi bỏ giày cao gót vì gót giày có thể được sử dụng để cất giữ những đồ vật bị cấm, chúng còn có thể có kim loại, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự báo động. Không ai thích đứng trên đôi chân trần trên sàn sân bay. Hơn nữa, bàn chân của bạn có thể sưng lên trong suốt chuyến bay. Vì vậy, nên tránh mang giày cao gót. Áo phông có văn bản xúc phạm. Bạn sẽ không tin điều này, nhưng có những người bị cấm không được lên máy bay vì cách họ mặc quần áo. Lý do có thể là ăn mặc quá phản cảm, chân trần, áo phông có những văn bản tục tĩu. Hãy cố gắng lựa chọn trang phục hợp lý khi lên máy bay. Ngay cả khi bạn là một ngôi sao, bạn vẫn cần tuân theo các quy tắc. Đây chính là hình ảnh của Kim Kardashian ở Los Angeles.

Ngay cả khi bạn là một ngôi sao, bạn vẫn cần tuân theo các quy tắc. Đây chính là hình ảnh của Kim Kardashian ở Los Angeles.