Những thành phố lý tưởng nhất để du lịch một mình

Rome: Hiếm có thành phố nào có thể sánh với Rome về sự giàu có của những di sản văn hóa. Đến đây bạn có thể tự mình trở lại thời đại của Đế chế La Mã cổ đại, sau đó khám phá nền văn hóa hiện đại rực rỡ của thủ đô nước Ý. Vancouver là sự hòa trộn của nét sang trọng và hiện đại bởi những danh lam thắng cảnh nổi bật, những nhà máy bia tuyệt vời mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Melbourne nơi có những bãi biển nóng bỏng, nhà hát, bảo tàng cực hấp dẫn. Florence giống như một câu chuyện cổ tích mà bạn sẽ không bao giờ muốn bước ra khỏi đó. Thành phố đem đến những giá trị nghệ thuật, thời trang, ẩm thực độc đáo, là điểm đến cho bất kỳ ai yêu văn hóa. Amsterdam có các kênh rạch tuyệt đẹp, bảo tàng nổi tiếng thế giới và một cuộc sống về đêm tuyệt vời. Khi đến đây bạn sẽ dễ dàng hiểu được lý do tại sao thành phố này giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nhiều nhà thám hiểm. Vienna là quê hương của Freud, Mozart, Beethoven. Bề dày lịch sử, những cung điện độc đáo và những thăng trầm lịch sử khiến thủ đô nước Áo trở thành địa điểm hoàn hảo để khám phá. Reykjavik là một thành phố đầy màu sắc không giống với bất cứ mảnh đất nào bạn từng đến. Khám phá thành phố, đi lang thang ở vùng nông thôn và nếu bạn may mắn đến đó vào mùa đông, bạn có thể chiêm ngưỡng cực quang. Được bao bọc bởi hồ Wakatipu và dãy Alps, thành phố New Zealand là nơi có vườn nho Chardonnay, Pinot tuyệt đẹp khiến bạn phải kinh ngạc và những con người vô cùng thân thiện. Ghent: Thời gian lý tưởng nhất để đến thành phố Ghent của Bỉ là 10 ngày diễn ra Ghent Fastival. Lúc này, các nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ về đây và tạo ra một không khí khác biệt, có một không hai. London - Thành phố lớn nhất ở Tây Âu là sự pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Bạn có thể dành cả đời để khám phá London mà không biết chán. Venice: Với những trung tâm thương mại hấp dẫn, những con kênh nổi tiếng thế giới, các con phố nhộn nhịp và cả quảng trường tuyệt đẹp, Venice là nơi hoàn hảo để bạn dừng chân và ngắm nhìn thế giới. Dublin: Du khách đến với thủ đô của Ireland có thể khám phá lịch sử văn học đồ sộ, nghe nhạc truyền thống của người Ireland vào buổi tối, nhâm nhi một cốc bia Guinness. Ngoài ra, còn có thể học hỏi nhiều điều ý nghĩa từ mảnh đất này. San Francisco: Đến với thành phố này bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những bữa tiệc ngoài trời, nhìn ra cầu Cổng Vàng (Golden Gate), khám phá về hippie và ẩm thực. Thành phố Madrid nổi tiếng với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp và cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Lisbon: Hàng nghìn năm lịch sử đã tạo nên một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Âu, đây là nơi lý tưởng cho những chuyến du lịch một mình.

