Những "thiên đường" ngắm bình minh đẹp nhất thế giới

Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi: Do nằm gần đường xích đạo nên mặt trời ở đây trông lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Vì vậy, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh ở Kruger vô cùng ấn tượng và ngoạn mục. Công viên quốc gia Canyonlands, Utah, Mỹ: Vòm đá Mesa Arch nằm trong Công viên quốc gia Canyonlands là điểm đến nổi tiếng với nhiều nhiếp ảnh gia khắp thế giới bởi một lý do đặc biệt. Đó chính là cảnh bình minh tuyệt đẹp nơi đây khi phần đáy của mái vòm phát sáng do ánh sáng mặt trời phản chiếu qua. Núi Phú Sĩ, đảo Honshu, Nhật Bản: Nhật Bản được gọi là “đất nước mặt trời mọc” và còn gì tuyệt vời hơn khi được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi cao nhất đất nước này. Jaisalmer, Rajasthan, Ấn Độ: Jaisalmer còn được gọi với cái tên “Thành phố Vàng” bởi hầu hết các tòa nhà đều được làm từ đá sa thạch vàng tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Công viên quốc gia Jasper, Alberta, Canada: Dù ở một nơi khá xa xôi, hẻo lánh và chưa nhiều người biết tới nhưng Jasper có đủ sức hút để khiến bạn mê mẩn với khung cảnh bình minh trên hồ nước Maligne nguyên sơ, trong trẻo. Masada, Israel: Trong tiếng Do Thái, Masada nghĩa là pháo đài và nơi đây thực sự là một pháo đài khổng lồ nằm ở phía đông sa mạc Judaean và bên bờ Biển Chết. Masada chính là một địa điểm tuyệt vời để ngắm bình minh. Haleakala, Maui, Hawaii, Mỹ: Ngắm bình minh trên đỉnh Haleakala, nơi những tia nắng xuyên qua những đám mây khiến bạn thấy mình như đang lạc vào một vùng đất khác. Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ: Đến đây bạn không chỉ thấy khung cảnh như ở một hành tinh khác với những khối đá kì lạ mà còn được trải nghiệm cảm giác thích thú khi ngắm mặt trời ló rạng từ khinh khí cầu. Thung lũng Orkhon, Mông Cổ: Vùng đất của những thảo nguyên hoang sơ này thực sự là một nơi tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng bình minh với không gian xanh mát và rộng lớn. Sa mạc Sahara, Morocco: Dù nhiều khu vực ở sa mạc Sahara hạn chế du khách tham quan nhưng có một vài địa điểm bạn có thể ghé thăm, chủ yếu là ở Morocco, Tunisia và Ai Cập. Cách tốt nhất để tới đây là cưỡi lạc đà qua những đụn cát trải rộng để chiêm ngưỡng ánh nắng chói chang của ngày mới nơi sa mạc khô nóng và khắc nghiệt. Koh Samui, Thái Lan: Koh Samui là hòn đảo lớn thứ hai Thái Lan chỉ sau Phuket. Trên hòn đảo này còn có bức tượng Phật rất lớn nằm trước ngôi đền Big Buddha. Bầu trời xung quanh bức tượng khổng lồ buổi bình minh khi những tia nắng xuyên qua thực sự là cảnh tượng kì vĩ và ngoạn mục. Công viên quốc gia Grand Canyon, Arizona, Mỹ: Dù Grand Canyon là một địa điểm quá kinh điển với các du khách nhưng tất cả mọi người đều say mê vùng đất này bởi nó quá đẹp. Ngắm bình minh ở Grand Canyon chắc chắn là trải nghiệm thú vị mà du khách nào cũng nên thưởng thức và sẽ không bao giờ hối tiếc bởi lựa chọn này. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Trải dài khoảng 5500 dặm, Vạn Lý Trường Thành là một địa điểm ngắm bình minh không thể bỏ qua. Để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của kì quan này, bạn nên ngắm hoàng hôn từ chiều hôm trước rồi nghỉ qua đêm ở khu vực gần đó và thức dậy sớm vào sáng hôm sau để chiêm ngưỡng bình minh. Echo Point, Blue Mountains, Australia: Blue Mountains là một trong những thắng cảnh thu hút nhất của Australia. Cách tốt nhất để ngắm bình minh ở đây là bạn hãy nghỉ qua đên ở thị trấn nhỏ Katoomba rồi sáng hôm sau dậy sớm và tới Echo Point để ghi lại vẻ đẹp tráng lệ của bình minh nơi núi non hùng vĩ. Iceland: Iceland là nơi đem đến cảm hứng và niềm hạnh phúc cho các nhiếp ảnh gia. Dù ngắm bình minh ở nơi nào trên Iceland, bạn cũng đều được mãn nhãn với vẻ đẹp kì ảo và lộng lẫy của mảnh đất thiên đường này.

Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi: Do nằm gần đường xích đạo nên mặt trời ở đây trông lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Vì vậy, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình minh ở Kruger vô cùng ấn tượng và ngoạn mục. Công viên quốc gia Canyonlands, Utah, Mỹ: Vòm đá Mesa Arch nằm trong Công viên quốc gia Canyonlands là điểm đến nổi tiếng với nhiều nhiếp ảnh gia khắp thế giới bởi một lý do đặc biệt. Đó chính là cảnh bình minh tuyệt đẹp nơi đây khi phần đáy của mái vòm phát sáng do ánh sáng mặt trời phản chiếu qua. Núi Phú Sĩ, đảo Honshu, Nhật Bản: Nhật Bản được gọi là “đất nước mặt trời mọc” và còn gì tuyệt vời hơn khi được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi cao nhất đất nước này. Jaisalmer, Rajasthan, Ấn Độ: Jaisalmer còn được gọi với cái tên “Thành phố Vàng” bởi hầu hết các tòa nhà đều được làm từ đá sa thạch vàng tạo nên khung cảnh vô cùng tráng lệ khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Công viên quốc gia Jasper, Alberta, Canada: Dù ở một nơi khá xa xôi, hẻo lánh và chưa nhiều người biết tới nhưng Jasper có đủ sức hút để khiến bạn mê mẩn với khung cảnh bình minh trên hồ nước Maligne nguyên sơ, trong trẻo. Masada, Israel: Trong tiếng Do Thái, Masada nghĩa là pháo đài và nơi đây thực sự là một pháo đài khổng lồ nằm ở phía đông sa mạc Judaean và bên bờ Biển Chết. Masada chính là một địa điểm tuyệt vời để ngắm bình minh. Haleakala, Maui, Hawaii, Mỹ: Ngắm bình minh trên đỉnh Haleakala, nơi những tia nắng xuyên qua những đám mây khiến bạn thấy mình như đang lạc vào một vùng đất khác. Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ: Đến đây bạn không chỉ thấy khung cảnh như ở một hành tinh khác với những khối đá kì lạ mà còn được trải nghiệm cảm giác thích thú khi ngắm mặt trời ló rạng từ khinh khí cầu. Thung lũng Orkhon, Mông Cổ: Vùng đất của những thảo nguyên hoang sơ này thực sự là một nơi tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng bình minh với không gian xanh mát và rộng lớn. Sa mạc Sahara, Morocco: Dù nhiều khu vực ở sa mạc Sahara hạn chế du khách tham quan nhưng có một vài địa điểm bạn có thể ghé thăm, chủ yếu là ở Morocco, Tunisia và Ai Cập. Cách tốt nhất để tới đây là cưỡi lạc đà qua những đụn cát trải rộng để chiêm ngưỡng ánh nắng chói chang của ngày mới nơi sa mạc khô nóng và khắc nghiệt. Koh Samui, Thái Lan: Koh Samui là hòn đảo lớn thứ hai Thái Lan chỉ sau Phuket. Trên hòn đảo này còn có bức tượng Phật rất lớn nằm trước ngôi đền Big Buddha. Bầu trời xung quanh bức tượng khổng lồ buổi bình minh khi những tia nắng xuyên qua thực sự là cảnh tượng kì vĩ và ngoạn mục. Công viên quốc gia Grand Canyon, Arizona, Mỹ: Dù Grand Canyon là một địa điểm quá kinh điển với các du khách nhưng tất cả mọi người đều say mê vùng đất này bởi nó quá đẹp. Ngắm bình minh ở Grand Canyon chắc chắn là trải nghiệm thú vị mà du khách nào cũng nên thưởng thức và sẽ không bao giờ hối tiếc bởi lựa chọn này. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc: Trải dài khoảng 5500 dặm, Vạn Lý Trường Thành là một địa điểm ngắm bình minh không thể bỏ qua. Để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của kì quan này, bạn nên ngắm hoàng hôn từ chiều hôm trước rồi nghỉ qua đêm ở khu vực gần đó và thức dậy sớm vào sáng hôm sau để chiêm ngưỡng bình minh. Echo Point, Blue Mountains, Australia: Blue Mountains là một trong những thắng cảnh thu hút nhất của Australia. Cách tốt nhất để ngắm bình minh ở đây là bạn hãy nghỉ qua đên ở thị trấn nhỏ Katoomba rồi sáng hôm sau dậy sớm và tới Echo Point để ghi lại vẻ đẹp tráng lệ của bình minh nơi núi non hùng vĩ. Iceland: Iceland là nơi đem đến cảm hứng và niềm hạnh phúc cho các nhiếp ảnh gia. Dù ngắm bình minh ở nơi nào trên Iceland, bạn cũng đều được mãn nhãn với vẻ đẹp kì ảo và lộng lẫy của mảnh đất thiên đường này.