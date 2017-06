Những việc cần làm trong ngày đầu tiên đi du lịch

Lên kế hoạch cho các điểm đến: Thay vì lãng phí thời gian và cảm thấy nhàm chán khi ngồi trên máy bay thì bạn có thể lên kế hoạch trước cho hành trình của mình như: những điểm sẽ ghé thăm, thông tin về nơi ở, phương tiện đi lại… Thưởng thức những món ăn ngon: Một trong những điều đầu tiên bạn phải làm khi đến một vùng đất mới là thưởng thức những món đặc sản bởi ẩm thực chính là cánh cửa để bạn bước vào khám phá và trải nghiệm một nền văn hóa. Chỉnh lại đồng hồ: Nếu bạn du lịch tới những điểm đến có sự chênh lệch về múi giờ, việc đầu tiên bạn cần làm là chỉnh lại đồng hồ để có thể theo dõi thời gian và lịch trình trong ngày của mình. Thăm thú cảnh vật bên ngoài: Mặc dù bạn sẽ mệt mỏi sau một chuyến bay dài nhưng hãy dành thời gian quan sát cảnh vật và cuộc sống xung quanh. Bạn chắc chắn sẽ thấy rất nhiều điều khác biệt và thú vị về những người dân địa phương, thói quen sinh hoạt của họ, nhà cửa, giao thông… Chụp ảnh: Khi bạn vừa đặt chân tới điểm đến mới, hãy chú ý tới mọi thứ và lưu lại từng khoảnh khắc trong những bức ảnh bởi khi xem lại, bạn sẽ thấy những trải nghiệm đầu tiên vô cùng tuyệt vời và thú vị. Sạc đầy pin các thiết bị điện tử: Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, máy ảnh… là những vật dụng vô cùng hữu ích và cần thiết trong chuyến đi của bạn, nhất là trong việc tra cứu thông tin và liên lạc. Bảo quản các đồ dùng có giá trị: Khi mang theo những đồ dùng có giá trị, hãy luôn để chúng ở trong tầm quan sát của bạn. Còn nếu bạn để chúng ở khách sạn thì hãy cất giữ ở những nơi an toàn như đáy vali hoặc giấu trong tất. Thông báo cho người nhà hoặc bạn bè biết về nơi bạn đến: Đặc biệt trong trường hợp bạn du lịch một mình thì điều này vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên giữ liên lạc với gia đình và bạn bè trong chuyến đi để khiến họ an tâm hơn. Kiểm tra thời tiết: Việc làm này tuy đơn giản nhưng lại rất cần thiết. Kiểm tra kĩ các thông tin về thời tiết trước khi lên đường và sắp xếp lịch trình cho phù hợp sẽ giúp bạn có một chuyến đi an toàn và vui vẻ.

