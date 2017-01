Thêm 5 cơ sở lưu trú du lịch bị thu hồi “sao”

Qua kiểm tra tại Lào Cai và Yên Bái, Tổng cục Du lịch đã thu hồi quyết định công nhận hạng 3 sao đối với Khách sạn Công Đoàn Việt Nam tại địa chỉ: Tổ 7c, phố Hàm Rồng, thị trấn Sapa; Giữ hạng 3 khách sạn: Khách sạn Sapaly Lào Cai; Khách sạn Victoria Sapa; Khách sạn Châu Long.

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng Cục cũng thu hồi công nhận hạng sao của 2 khách sạn và 2 căn hộ du lịch, bao gồm: Khách sạn Ocean Star (hạng 3 sao, tại 45 Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu); Khách sạn Thanh Thủy (hạng 3 sao tại 143 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu).

Nguyên nhân thu hồi là do các cơ sở lưu trú này không đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chuẩn theo hạng sao được công nhận, trang thiết bị tiện nghi xuống cấp, không đồng bộ; một số dịch vụ đang sửa chữa, chưa hoàn thiện; Vệ sinh, an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm không đảm bảo yêu cầu; nguồn nhân lực yếu và thiếu./.