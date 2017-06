Top 10 đất nước có khí hậu tốt nhất thế giới

71% người được hỏi nói sống ở Costa Rica rất tốt. Người dân địa phương thân thiện. Lý do phổ biến nhất để nhiều người chuyển đến Costa Rica là chất lượng cuộc sống và để thỏa mãn khát vọng phiêu lưu. 69% người nước ngoài được hỏi cho rằng sống ở đảo Síp rất tốt. Dễ dàng làm quen với bạn bè mới, an toàn, văn hoá địa phương là một trong những tiêu chí hàng đầu được người nước ngoài đánh giá cao. Trên thực tế, 21% người được hỏi hài lòng với hệ thống phúc lợi xã hội ở Síp, trong khi trung bình toàn cầu là 15%. Khoảng 76% người nước ngoài được hỏi đánh giá thời tiết và khí hậu ở Hy Lạp rất tốt, so với 53% mức trung bình toàn cầu. Với thời tiết dễ chịu như vậy, người nước ngoài ở Hy Lạp có thể thưởng thức nhiều hoạt động giải trí. 68% số người nước ngoài được hỏi đang làm việc ở Malta đánh giá cao thời tiết ở nước này. Uganda có thời tiết tuyệt vời và người dân địa phương thân thiện. Tuy nhiên, sự bất ổn về chính trị là dấu hiệu đe dọa sự an toàn của người nước ngoài. Chỉ có 15% người nước ngoài đánh giá mức độ an toàn ở đây rất tốt. Những trở ngại khác bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn, nền kinh tế đang gặp khó khăn và việc chăm sóc y tế không tốt. Kenya là đất nước có thời tiết tốt quanh năm nhưng lại tụt hậu trong một số lĩnh vực khác. An ninh không đảm bảo, 28% người nước ngoài được hỏi đánh giá không tốt, ít hơn 23% so với mức trung bình toàn cầu. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt cũng rất cao, chỉ có 3% người được hỏi đánh giá là tốt. Tây Ban Nha có rất nhiều đặc điểm: khí hậu Địa Trung Hải, cơ hội đi du lịch tuyệt vời, cơ sở hạ tầng giao thông tốt cũng như các hoạt động xã hội và giải trí phong phú. Trên thực tế, 51% người nước ngoài ở Tây Ban Nha đánh giá các hoạt động giải trí ở đây rất tốt, cao hơn 19% so với mức trung bình toàn cầu. Trong số các quốc gia nằm trong top 10, Nam Phi có tỉ lệ người nước ngoài đánh giá mức độ an toàn không tốt lên tới 31%. Tuy nhiên, thời tiết đầy quyến rũ, chất lượng môi trường cao và sự sẵn có của các hoạt động giải trí là những dấu hiệu tích cực của cuộc sống ở Nam Phi. 55% người được hỏi đánh giá khí hậu và thời tiết ở Mexico rất tốt. Đất nước này cũng chiếm vị trí thứ 2/64 quốc gia trong bảng xếp hạng tổng thể của cuộc khảo sát, nhờ vào một số yếu tố khác như triển vọng nghề nghiệp, an ninh và sự thân thiện của người dân địa phương. Những người nước ngoài ở Bồ Đào Nha có thể tận hưởng thời tiết tốt trong thanh bình và yên tĩnh. 62% người được hỏi đánh giá độ an toàn cá nhân của họ ở đây rất tốt, cao hơn 20% so với mức trung bình toàn cầu.

71% người được hỏi nói sống ở Costa Rica rất tốt. Người dân địa phương thân thiện. Lý do phổ biến nhất để nhiều người chuyển đến Costa Rica là chất lượng cuộc sống và để thỏa mãn khát vọng phiêu lưu. 69% người nước ngoài được hỏi cho rằng sống ở đảo Síp rất tốt. Dễ dàng làm quen với bạn bè mới, an toàn, văn hoá địa phương là một trong những tiêu chí hàng đầu được người nước ngoài đánh giá cao. Trên thực tế, 21% người được hỏi hài lòng với hệ thống phúc lợi xã hội ở Síp, trong khi trung bình toàn cầu là 15%.

Khoảng 76% người nước ngoài được hỏi đánh giá thời tiết và khí hậu ở Hy Lạp rất tốt, so với 53% mức trung bình toàn cầu. Với thời tiết dễ chịu như vậy, người nước ngoài ở Hy Lạp có thể thưởng thức nhiều hoạt động giải trí.

68% số người nước ngoài được hỏi đang làm việc ở Malta đánh giá cao thời tiết ở nước này. Uganda có thời tiết tuyệt vời và người dân địa phương thân thiện. Tuy nhiên, sự bất ổn về chính trị là dấu hiệu đe dọa sự an toàn của người nước ngoài. Chỉ có 15% người nước ngoài đánh giá mức độ an toàn ở đây rất tốt. Những trở ngại khác bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn, nền kinh tế đang gặp khó khăn và việc chăm sóc y tế không tốt.

Kenya là đất nước có thời tiết tốt quanh năm nhưng lại tụt hậu trong một số lĩnh vực khác. An ninh không đảm bảo, 28% người nước ngoài được hỏi đánh giá không tốt, ít hơn 23% so với mức trung bình toàn cầu. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt cũng rất cao, chỉ có 3% người được hỏi đánh giá là tốt.

Tây Ban Nha có rất nhiều đặc điểm: khí hậu Địa Trung Hải, cơ hội đi du lịch tuyệt vời, cơ sở hạ tầng giao thông tốt cũng như các hoạt động xã hội và giải trí phong phú. Trên thực tế, 51% người nước ngoài ở Tây Ban Nha đánh giá các hoạt động giải trí ở đây rất tốt, cao hơn 19% so với mức trung bình toàn cầu.

Trong số các quốc gia nằm trong top 10, Nam Phi có tỉ lệ người nước ngoài đánh giá mức độ an toàn không tốt lên tới 31%. Tuy nhiên, thời tiết đầy quyến rũ, chất lượng môi trường cao và sự sẵn có của các hoạt động giải trí là những dấu hiệu tích cực của cuộc sống ở Nam Phi.

55% người được hỏi đánh giá khí hậu và thời tiết ở Mexico rất tốt. Đất nước này cũng chiếm vị trí thứ 2/64 quốc gia trong bảng xếp hạng tổng thể của cuộc khảo sát, nhờ vào một số yếu tố khác như triển vọng nghề nghiệp, an ninh và sự thân thiện của người dân địa phương.

Những người nước ngoài ở Bồ Đào Nha có thể tận hưởng thời tiết tốt trong thanh bình và yên tĩnh. 62% người được hỏi đánh giá độ an toàn cá nhân của họ ở đây rất tốt, cao hơn 20% so với mức trung bình toàn cầu.