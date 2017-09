Top 10 lễ hội độc đáo nhất thế giới

Dia De Los Muertos – Lễ hội của những người chết tại Mexico. Lễ hội này thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Vào dịp này, người dân thường ghé các nghĩa trang, nơi người thân của họ đang được chôn cất. Họ dùng hoa cúc vạn thọ, nến để trang trí quanh mộ và mang theo các món đồ chơi dành cho trẻ em đã chết, rượu tequila dành cho linh hồn người lớn. Sau đó, mọi người trong gia đình sẽ ngồi quanh các ngôi mộ, vừa ăn những món mà người chết khi còn sống ưa thích vừa trò chuyện vui vẻ hoặc cầu nguyện. Lễ hội hoa đăng - Thái Lan. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của người dân xứ sở chùa vàng. Mục đích của lễ hội Hoa đăng (Loy Krathong) là tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần nước đã ban cho người dân nguồn nước dồi dào và cầu mong sự miễn xá cho những hành động làm vẩn đục nguồn nước. Việc thả đèn hoa đăng cũng là cách để xua đuổi điều không may trong quá khứ và cầu mong phước lành trong tương lai. Lễ hội La Tomatina (lễ hội cà chua) – Tây Ban Nha. Lễ hội Cà chua thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi tham gia vào "đại chiến đồ ăn" lớn nhất thế giới. Hàng ngàn tấn cà chua được sử dụng để mọi người ném nhau trong lễ hội, biến con phố nhỏ ở Bunol thành những "dòng sông đỏ". Krampusnacht – Austria. Lễ hội này được tổ chức ở nhiều nước châu Âu. Theo truyền thuyết, Krampus là một con quỷ nửa dê nửa người, mang bộ sừng sắc nhọn và râu dài. Hắn đeo trên mình chuỗi chuông, cùng bó gậy bạch dương để đánh đòn những đứa trẻ hư. Trong dịp lễ đặc biệt này, người dân Úc sẽ mang những mặt nạ được làm bằng gỗ mô phỏng khuôn mặt của Krampus và một bộ quần áo bằng da cừu hoặc dê. Lễ hội rượu Haro - Tây Ban Nha. Vào dịp tháng 6 hàng năm, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào lễ hội rượu vang của xứ sở bò tót hay còn được biết đến với cái tên Haro. Trong lễ hội này tất cả mọi người đều mặc đồ trắng và mang theo rượu vang. Họ tưới hoặc ném lên người nhau bằng thứ vũ khí tự chọn và không có khả năng gây thương tích. Lễ hội này thu hút đông đảo người dân Tây Ban Nha cùng tham gia và đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Just for Laughs - Canada. Được tổ chức tại Montreal, Quenbec, Just for laughs là lễ hội hài kịch lớn nhất thế giới. Lễ hội lần đầu được tổ chức vào năm 1983, diễn ra vào mùa hè hằng năm, lễ hội Just for Laughs đem đến thành phố tiếng cười với hàng loạt chương trình và hoạt động như gala, nghệ thuật đường phố, trình diễn kịch. Lễ hội Holi - Cuộc chiến sắc màu tại Ấn Độ. Đây là lễ hội mùa xuân nổi tiếng của người Hindu và cũng là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Ấn Độ. Holi là dịp để mọi người tổ chức ăn mừng mùa xuân, đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Điểm đặc biệt là những người tham gia lễ hội sẽ ném bột màu pha với nước vào bạn bè, gia đình và thậm chí là cả người lạ. Lễ hội Carnaval - Lễ hội hóa trang của Italy. Đây là dịp để mọi người vui chơi, hòa nhạc, khiêu vũ và cũng là dịp để ôn lại và ca ngợi lịch sử hình thành một đất nước yên bình, phồn vinh. Notting Hill Carnival – Vương quốc Anh. Diễn ra tại London, lễ hội Notting Hill Carnival được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 1964 trên các con phố của khu vực Notting Hill, phía tây thủ đô London. Lễ hội này là dịp các cộng đồng người dân vùng châu Phi-Caribe sinh sống tại Anh kỷ niệm các nền văn hóa và bản sắc riêng của mình. Rio Carnival – Brazil. Lễ hội Rio Carnival là một lễ hội được tổ chức hàng năm tại Rio de Janeiro nổi tiếng với những điệu nhảy samba và những bộ trang phục đầy sáng tạo.

