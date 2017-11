Top 10 quốc gia giàu nhất thế giới

Saudi Arabia đã trở thành một trong những nước giàu nhất do trữ lượng dầu khí. Thu nhập bình quân đầu người ở nước này trên 56.000 USD. Thụy Sĩ là đất nước xinh đẹp với khung cảnh núi non kỳ diệu. Nước này cũng là nước giàu thứ 9 trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 56.000 USD. Mỹ được biết đến là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đất nước này hiện xếp thứ 8 với thu nhập bình quân đầu người là 57.000 USD. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất ở vị trí thứ 7 trong danh sách các nước giàu nhất thế giới. Du lịch đã mang lại hàng triệu USD cho đất nước này. Thu nhập bình quân đầu người là 68.000 USD. Na Uy hiện có quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới. Đất nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Na Uy duy trì vị thế là nước giàu thứ 6 nhờ thu nhập bình quân đầu người 68.000 USD. Hầu hết mọi người không nghĩ đến Kuwait như một quốc gia giàu có, nhưng dầu mỏ chiếm khoảng một nửa GDP và 95% doanh thu của Kuwait từ việc xuất khẩu. Kuwait là quốc gia giàu thứ 5 do thu nhập bình quân đầu người là 72.000 USD. Bạn có thể chưa bao giờ nghe đến Brunei, nhưng nước này nổi tiếng vì xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên. Brunei là đất nước giàu thứ tư trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người là 80.000 USD. Singapore là một trong những nền kinh tế mở và có doanh thu lớn từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm môi trường kinh doanh hấp dẫn. Singapore là nước giàu thứ ba trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người là 85.000 USD. Luxembourg là hiện thân của một quốc gia giàu có. Doanh thu của Luxembourg phụ thuộc vào ngành ngân hàng, thép và công nghiệp. Luxembourg là nước giàu thứ hai thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người là 94.000 USD. Qatar được biết đến với xăng dầu và khí tự nhiên hoá lỏng, chiếm khoảng 70% tổng thu ngân sách. Qatar có thu nhập bình quân đầu người là 146.000 USD, là đất nước giàu nhất thế giới.

Saudi Arabia đã trở thành một trong những nước giàu nhất do trữ lượng dầu khí. Thu nhập bình quân đầu người ở nước này trên 56.000 USD. Thụy Sĩ là đất nước xinh đẹp với khung cảnh núi non kỳ diệu. Nước này cũng là nước giàu thứ 9 trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 56.000 USD. Mỹ được biết đến là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đất nước này hiện xếp thứ 8 với thu nhập bình quân đầu người là 57.000 USD. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất ở vị trí thứ 7 trong danh sách các nước giàu nhất thế giới. Du lịch đã mang lại hàng triệu USD cho đất nước này. Thu nhập bình quân đầu người là 68.000 USD. Na Uy hiện có quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới. Đất nước này có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Na Uy duy trì vị thế là nước giàu thứ 6 nhờ thu nhập bình quân đầu người 68.000 USD. Hầu hết mọi người không nghĩ đến Kuwait như một quốc gia giàu có, nhưng dầu mỏ chiếm khoảng một nửa GDP và 95% doanh thu của Kuwait từ việc xuất khẩu. Kuwait là quốc gia giàu thứ 5 do thu nhập bình quân đầu người là 72.000 USD. Bạn có thể chưa bao giờ nghe đến Brunei, nhưng nước này nổi tiếng vì xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên. Brunei là đất nước giàu thứ tư trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người là 80.000 USD. Singapore là một trong những nền kinh tế mở và có doanh thu lớn từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm môi trường kinh doanh hấp dẫn. Singapore là nước giàu thứ ba trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người là 85.000 USD. Luxembourg là hiện thân của một quốc gia giàu có. Doanh thu của Luxembourg phụ thuộc vào ngành ngân hàng, thép và công nghiệp. Luxembourg là nước giàu thứ hai thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người là 94.000 USD. Qatar được biết đến với xăng dầu và khí tự nhiên hoá lỏng, chiếm khoảng 70% tổng thu ngân sách. Qatar có thu nhập bình quân đầu người là 146.000 USD, là đất nước giàu nhất thế giới.