Vientiane mùa Dokhun - Mùa lễ hội té nước

Hàng năm cứ đến trung tuần tháng 4 dương lịch, Dokhun (tiếng Việt gọi là hoa Muồng vàng - Muồng Hoàng Yến...) bắt đầu nở rộ, báo hiệu một mùa Lễ hội trên đất nước Triệu voi (Lào). Ngoài hoa Chăm pa (hoa đại) được coi là Quốc hoa của Lào thì dokhun cũng là một loài hoa đặc trưng của đất nước này. Dokhun có ở hầu khắp các nẻo đường, trong khuôn viên các ngôi chùa, công sở.... tạo nên một sắc thái vô cùng rực rỡ. Mùa dokhun nở cũng là bắt đầu vào lễ hội Bun pi may (năm mới). Năm nay, Bunpimay Lào 2560 (theo Phật lịch) rơi vào 14-16/4/2017. Khắp phố phường Vietntiane vàng rực sắc hoa, người dân thường mua hoa, hái hoa mang ra chùa để lễ Phật, cầu chúc năm mới được bình an may mắn. Người dân tham gia lễ hội té nước Dokhun cũng được thả vào chậu nước thơm cùng với các loài hoa khác để dùng làm nước tắm Phật theo nghi thức tâm linh....

