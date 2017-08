13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước đều đạt và vượt mục tiêu

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, thì GDP năm 2017 ước đạt 6,7%; lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng đạt mục tiêu Quốc hội giao là dưới 4%.

Ảnh minh họa: KT

Báo cáo cho hay, trên cơ sở ước đánh giá các kết quả đạt được, đối chiếu với 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, có 8 mục tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đáng chú ý là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng hơn gấp đôi so với mục tiêu, tức ước đạt 14,4% so với mục tiêu tăng 6-7%.

Quy mô GDP tính theo giá hiện hành là khoảng 5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 224,6 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.397 USD/người.

Về thu ngân sách, ước cả năm thu khoảng 1 triệu 258 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với dự toán và tăng 14,2% so với năm ngoái. Tổng chi ngân sách đạt khoảng 1 triệu 436 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với dự toán.

