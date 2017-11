5 lý do bạn không thể bỏ qua The Mansions ParkCity Hanoi

1. Vị trí vàng với những “cú hích” hạ tầng

ParkCity Hanoi sở hữu vị trí vàng trên đường Lê Trọng Tấn, tuyến đường giao thông quan trọng của quận Hà Đông, Hà Nội. Việc dự án nằm trên trục của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và tuyến xe bus nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã cũng giúp tăng điểm cộng cho dự án.

ParkCity Hanoi – Cộng đồng văn minh, đẳng cấp, thịnh vượng

Liên tiếp các tuyến đường lớn được đầu tư mới hoặc cải tạo mở rộng, trong đó đáng kể nhất là sự phát triển hạ tầng đồng bộ khu vực nút giao Vạn Phúc - Lê Văn Lương kéo dài, hầm chui Thăng Long - Khuất Duy Tiến, đường Lê Trọng Tấn - Văn Phú, các cầu vượt, hầm chui… cũng liên tục được hoàn thành, tạo sự thông suốt cho tam giác phía Tây là Hà Đông - Nam Từ Liêm - Cầu Giấy.

Nằm trong kế hoạch phát triển giai đoạn 3 của khu đô thị ParkCity Hanoi, The Mansions tọa lạc ngay vị trí trung tâm của ParkCity sẽ khiến cho khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng thuận tiện khi di chuyển tới các phân khu xung quanh khu đô thị và khu tiện ích gần kề.

2. Ý tưởng tuyệt vời về không gian sống hoàn hảo

The Mansions được coi như một thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho những cư dân tìm kiếm nhịp sống lắng đọng yên bình. Với mật độ xây dựng rất thấp chỉ 28 căn/ha so với hai tiểu khu đã hoàn thiện (Nadyne Gardens với mật độ 33 căn/ha và Evelyne Gardens 35 căn/ha), The Mansions thực sự mang đến một không gian xanh đẳng cấp và hoàn hảo.

The Mansions có mật độ xây dựng thấp, chỉ 28 căn/ha

Phân khu được bảo vệ an toàn tuyệt đối chỉ với một cổng bảo vệ được canh gác nghiêm ngặt 24/7 khiến cho The Mansions trở nên riêng biệt. Mỗi chi tiết được nghiên cứu cẩn trọng kiến tạo nên một không gian sống hoàn hảo hòa quyện với những thiết kế tinh tế của 146 ngôi nhà trong công viên.

Đặc biệt, khu tiện ích The Mansions rộng hơn 2700m2 là một đặc quyền đẳng cấp chỉ dành riêng cho cư dân. Với đầy đủ các tiện ích nằm ngay ngưỡng cửa, khu tiện ích The Mansions góp phần tạo nên sự khác biệt cho những cư dân sinh sống tại nơi đây.

3. Biệt thự 4 tầng được trang bị thang máy riêng

The Mansions có tổng số 146 ngôi nhà trong công viên, bao gồm những ngôi nhà 3 và 4 tầng có thiết kế độc đáo, với diện tích sàn từ 295 đến 438 mét vuông. Lần đầu tiên, thị trường bất động sản phía Bắc chào đón một dự án với ý tưởng táo bạo – biệt thự, nhà vườn liền kề 4 tầng được trang bị thang máy riêng, mang lại cuộc sống tiện nghi vượt trội.

Những ngôi nhà 4 tầng đặc biệt được chủ đầu tư chú trọng về thiết kế. Tất cả 71 ngôi nhà đều có thiết kế thông tầng, mang lại cảm giác thông thoáng, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên cho cả ngôi nhà, tối ưu hóa không gian thiên nhiên cho một không gian sống đẳng cấp. Đối với các căn 4 tầng, khách hàng có thể tự thiết kế hệ thống vườn trên mái với diện tích lên tới 40 m2 , do chủ đầu tư đã chú trọng thiết kế thêm hệ thống thoát nước trên mái nhà, điều này góp phần tăng thêm sự sinh động cho căn nhà của gia chủ.

4. Tiện ích vượt trội

Khu tiện ích The Mansions nằm ngay trong phân khu là một trong những điểm nhấn tiện ích của phân khu The Mansions. The Mansions Club bao gồm 01 hội trường đa năng, 3 bể bơi ngoài trời, khu vườn nướng và lửa trại, sân chơi khám phá,…sẽ góp phần mang lại cho cư dân cảm giác tiện nghi, thoải mái nhất.

Khu tiện ích The Mansions nằm ngay ngưỡng cửa nhà bạn.

Bên cạnh đó, ParkCity Hanoi hiện đang hấp dẫn khách hàng bởi khu tiện ích ParkCity Club Hanoi đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2017. ParkCity Club Hanoi là khu phức hợp tiện ích xứng tầm 5 sao, tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô 1,7ha và được đầu tư tới 20 triệu USD.

Giống như một thành phố đa tiện ích thu nhỏ, ở đó mọi nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của cư dân đều được phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Khu tiện ích gồm 2 bể bơi ngoài trời riêng biệt, một bể bơi trong nhà, phòng tập gym rộng 890m2, 3 sân tennis, khu nướng BBQ, lầu vọng cảnh… là không gian thích hợp cho các hoạt động gia đình, góp phần tạo cộng đồng cư dân thịnh vượng.

Đặc biệt tới đây, trong quý 2/2018, khu TTTM ParkCity Hanoi được khởi công chính thức sẽ là một trong những yếu tố khiến khu đô thị ParkCity Hanoi hấp dẫn khách hàng cũng như nhà đầu tư bất động sản hơn bao giờ hết.

5. Cơ hội vàng để sở hữu khu nhà ở thấp tầng duy nhất còn lại của ParkCity Hanoi

Thứ 7 (25/11) tới, tại ParkCity Hanoi sẽ diễn ra sự kiện công bố giá và chọn căn The Mansions. Đây là cơ hội để sở hữu ngôi nhà tại phân khu thấp tầng cao cấp duy nhất còn lại và gia nhập cộng đồng cư dân thịnh vượng ParkCity Hanoi.

Liên hệ hotline 093 679 3338 hoặc truy cập www.parkcityhanoi.com.vn./.

