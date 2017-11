Áo tơ tằm Tổng thống Trump và lãnh đạo APEC mặc dự tiệc có gì đặc biệt

Được biết, chiếc áo dành riêng cho nguyên thủy 21 nền kinh tế APEC mặc trong tiệc tối 10/11 tại Đà Nẵng có 2 màu trắng ngà và xanh nước biển. Để chuẩn bị trang phục này, Việt Nam đã gửi văn bản đến 21 nền kinh tế thành viên APEC để có được chỉ số cơ thể của các lãnh đạo cấp cao và may chuẩn theo số đo này. Chi tiết mẫu hoa văn - tên gọi Bảo tướng liên hoa - được lấy từ đồ án hoa văn trên thành vách ngoài bậc thềm rồng điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Hình ảnh Tổng thống Donald Trump mặc áo tơ tằm Việt Nam dự tiệc tối APEC. Áo được thực hiện theo thiết kế của nhà thiết kế Thu Hà, Phó hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chất liệu của trang phục dành cho nguyên thủ trong APEC 2017 may từ lụa tơ tằm cao cấp, 100% tơ tằm thiên nhiên. Vải được dệt, nhuộm thủ công theo bí quyết gia truyền, nghệ nhân đã pha trộn sợi theo một phương thức đặc biệt để tạo ra màu sắc đặc trưng của trang phục với hai màu nổi bật: trắng ngà, xanh nước biển nhưng rất an toàn cho cơ thể. Vì chất liệu là 100% lụa tơ tằm thiên nhiên cao cấp nên áo mặc rất thoải mái, mát mẻ, dịu êm. Khuy áo được chế tác bằng kim loại có họa tiết chim hạc bay và 21 tia mặt trời tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC. Khuy lớn chạm nổi Logo APEC 2017, đường kính 1,8 cm, dày 0,14 cm; khuy nhỏ trơn đường kính 1,2 cm. Một bộ khuy bao gồm: một khuy nhỏ trơn cài cổ, năm khuy to chạm logo cài áo, hai khuy dự phòng (gồm một khuy nhỏ, một khuy to). Hộp đựng trang phục cho các lãnh đạo APEC được chế tác từ tre, màu sắc giữ nguyên gốc của chất liệu tre, tên từng lãnh đạo sẽ được khắc chìm trên miếng đồng gia công tỉ mỉ. Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh cùng vợ chồng Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha mặc áo xanh đồng màu áo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull mặc áo trắng ngà, chụp ảnh cùng Chủ tịch nước và phu nhân Bà Jacinda Ardern, 37 tuổi, Thủ tướng New Zealand, lãnh đạo trẻ nhất của 21 nền kinh tế thành viên APEC, chụp ảnh cùng Chủ tịch nước và phu nhân Thủ tướng Campuchia, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng phu nhân, cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar chụp ảnh cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân.

