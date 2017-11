APEC CEO Summit 2017: Toàn cầu hóa và hội nhập vì sự phát triển

Sau 2 bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 đã bế mạc bằng lễ chuyển giao chức chủ tịch Hội nghị APEC CEO Summit cho Papua New Guinea.

Tại buổi lễ bế mạc sau 3 ngày làm việc, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 cho biết những vấn đề đã được các đại biểu nhất trí tại Hội nghị lần này.

“Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 đã thành công. Chúng tôi đã có các phiên thảo luận về tương lai APEC, toàn cầu hóa và những vấn đề về tăng trưởng. Chúng tôi nhất trí rằng, toàn cầu hóa và hội nhập là những yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển trong những thập kỷ tới”, ông Lộc nói.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 cũng chính thức chuyển giao chức Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2018 cho Papua New Guinea.

Bộ trưởng phụ trách APEC của Papua New Guinea, ông Justin Tkatchenko, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017, nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến Papua New Guinea vào năm 2018.

“Papua New Guinea sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2018 và tuần lễ cấp cao APEC. Papua New Guinea mời quý vị chứng kiến, trải nghiệm văn hóa, truyền thống độc đáo, kỳ quan thiên nhiên ở đất nước chúng tôi. Nhiều điều kỳ thú ở Papua New Guinea mà trước nay các bạn chưa bao giờ chứng kiến”, Bộ trưởng Justin Tkatchenko nói.

Trước đó, trong 3 ngày làm việc, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 có 15 phiên họp với sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế APEC, các tổ chức, doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các xu thế mới của toàn cầu hóa; cách mạng khoa học công nghệ; kết nối doanh nghiệp; phát huy sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế và hiện thực hóa những tiềm năng về thương mại và đầu tư do APEC mang lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại CEO Summit 2017.

(Ảnh: VNE)

Các đại biểu cho rằng, công nghệ là yếu tố tiếp tục được đề cập tới trong bức tranh kinh tế tổng thể của khu vực trong nhiều năm tới. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến việc làm, mà còn ảnh hưởng tới quy mô mỗi nền kinh tế, đến các yếu tố kết nối thương mại trong khu vực.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực chia sẻ nhận thức cần phải hướng tới tăng trưởng xanh, nói cách khác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không phương hại đến môi trường. Bởi đằng sau sự phát triển kinh tế của nhiều nền kinh tế thành viên APEC có những câu chuyện “trả giá” không nhỏ./.

Video: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại APEC CEO Summit VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump Phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp APEC 2017 chiều 10/11, tại Đà Nẵng.