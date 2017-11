Bất ngờ trước giá của 8 loài hoa đắt đỏ nhất thế giới

1. Hoa Kadapul: Đây có thể coi là “nữ hoàng” của các loài hoa vì vẫn chưa ai có thể định giá được nó. Đồng thời, cũng chưa có bất cứ nhà vườn nào có thể trồng được giống hoa này. Hoa Kadapul thường nở vào ban đêm và tàn lụi ngay sáng sớm hôm sau. 2. Hoa hồng Juliet: Thông thường mỗi bông hoa Juliet sẽ có khoảng 90 cánh, chiều cao khoảng 30cm - 60cm và đường kính hoa là 10-12 cm. Có những bó hoa hồng trị giá lên tới hơn 15 triệu USD (khoảng 330 tỷ đồng). Vì phải mất tới 15 năm nghiên cứu, nhà tạo giống David Austin mới phát triển được loài hoa này. Trong thời gian đó, David đã tự tay chăm bón, tưới nước, tỉa cành với chi phí lên đến 3 triệu bảng (khoảng 84,9 tỷ đồng). Đó là lí do vì sao hồng Juliet còn có tên gọi khác là “Hoa hồng 3 triệu bảng”. Hiện nay, giá mỗi bó hoa hồng Juliet không còn đắt như vậy, nó chỉ còn dao động trong khoảng 50 USD đến 150 USD (khoảng 1 triệu đến 3 triệu). 3. Hoa phong lan Nongke Thâm Quyến: Loài hoa này trị giá khoảng 200.000 USD/cây (khoảng 4,5 tỷ đồng/cây). Nó có giá cao như vậy vì để cho ra đời một cây phong lan Nongke, các nhà nghiên cứu phải mất tới 8 năm quan sát và nuôi dưỡng, trong đó có 4 – 5 năm đợi cây nở hoa. 4. Hoa Gold of Kinabalu Orchid: Loài hoa này chỉ có ở Vườn quốc gia Kanabalu đặt tại Malaysia, đó là lý do tại sao nó được gọi là Vàng của Kinabalu Orchid. Và 15 năm mới nở một lần vào khoảng giữa tháng tư và tháng năm nên giá của chúng lên tới 6.000 USD/cây (khoảng 136 triệu đồng). 5. Hoa nghệ tây: Hoa nghệ tây được bán với giá từ 1.200 – 1.500 USD/1 bông (khoảng 27,3 – 34,2 triệu đồng). Ngoài ra, nhụy loài hoa này cũng rất đắt đỏ, nhụy hoa loại thường có giá 4 triệu đồng/lạng (40 triệu đồng/kg), hàng loại 1 (chưa phải hàng thượng hạng) thì giá trên 80 triệu đồng/kg. 6. Hoa Tulip thế kỷ 17: Hiện này có khá nhiều loại hoa Tulip nhưng để sở hữu những bó hoa “thuần” có nguồn gốc từ thế kỷ 17 thì rất khó. Và giá bán của nó rơi vào khoảng 5.700 USD/bó 7. Hoa Gloriosa: Loài hoa này còn được gọi là “Lily lửa” bởi sắc đỏ rực rỡ, từng cánh uốn cong và nó chỉ mọc tự nhiên ở Nam Phi và châu Á. Loài hoa này sặc sỡ, nhưng vẫn vô cùng tinh tế. Nó có giá 6-10 USD cho mỗi gốc (khoảng 127-212.000 đồng). 8. Hoa linh lan: Những bông hoa trắng muốt có hình dáng như chiếc chuông nhỏ này có giá thấp nhất là khoảng 143 USD/bó (khoảng 3,2 triệu đồng).

