Bộ sưu tập tiền cổ giá bạc tỷ ở Hà Nội

Để có đầy đủ trọn vẹn bộ tiền Việt trong giai đoạn từ khi năm 1881 đến nay, chủ nhân của chúng phải bỏ ra vài tỷ đồng để mua. Trong bộ tiền này, giấy bạc Đông Dương nhận được sự quan tâm lớn Đến năm 1893, giấy bạc Đông Dương thêm tờ 1 đồng. Năm 1903, bỏ phần tiếng Anh nhưng ghi thêm chữ Cao Miên Bắt đầu từ năm 1919 thì in thêm mệnh giá: 10 cent, 20 cent, 50 cent Vào cuối thế kỷ 19, trên toàn quốc có ba loại tiền cùng lưu hành một lúc là quan tiền - tiền đồng, peso Mexico và đồng bạc Đông Dương. Sau đó không lâu, đồng Đông Dương chiếm vị thế duy nhất Vào ngày 31/11/1946, giấy bạc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Một mặt in chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh; một mặt in hình Nông - Công - Binh Các loại giấy bạc đều có số Ả Rập, chữ quốc ngữ, chữ Hán, Lào, Campuchia chỉ mệnh giá, có ký tên Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phạm Văn Đồng hoặc Lê Văn Hiến) và Giám đốc Ngân khố trung ương Một mặt in chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chữ Hán và chữ quốc ngữ) và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh; một mặt in hình Công - Nông - Binh, hình bộ đội ở chiến trường. Trên tờ giấy bạc có số hiệu, mệnh giá ghi bằng số Ả Rập, chữ quốc ngữ và chữ Hán Sau đó, việc liên lạc giữa địa phương và trung ương có nhiều khó khăn, nên chính quyền trung ương cho phép Trung Bộ và Nam Bộ phát hành tiền riêng. Tiền này có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng Hiện tại, giá trị của giấy bạc này rất lớn, có giá trị quy đổi trên dưới 1 triệu đồng. Cá biệt, có một vài mệnh giá có giá trị lên tới 5 triệu đồng/tờ nhờ độ hiếm của chúng Đồng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là tiền giấy, với các mệnh giá 10 xu, 20 xu, 50 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng. Nó được phát hành bởi Binh chủng Tiền của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu vào năm 1963 Sau khi hoàn toàn thống nhất đất nước, vào năm 1978, tiền Việt Nam cơ bản được thống nhất bằng đồng Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mẫu giấy bạc đầu tiên được vẽ bởi nhóm họa sĩ nổi tiếng đương thời của Hà Nội là Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Huyến và sau đó nữa là Nguyễn Sáng, Bùi Trang Chước, Lê Khả Tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1978 - 1985 Mệnh giá thấp nhất là 1 hào, 10 hào bằng 1 đồng Tiền Việt được in vào những năm bao cấp Mẫu giấy bạc đầu tiên được vẽ bởi nhóm họa sĩ nổi tiếng đương thời của Hà Nội là Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Huyến và sau đó nữa là Nguyễn Sáng, Bùi Trang Chước, Lê Khả Tiền 10.000 đồng năm 1990 hiện đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Theo một shop chuyên tiền cổ trên phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sở dĩ tờ 10.000 đồng được ưa chuộng là do nó mang màu đỏ, màu của may mắn và mệnh giá 10.000 cũng đồng nghĩa là trọn vẹn, đầy đủ

