Cả nước có hơn 4.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Năm 2017 tiếp tục được ngành nông nghiệp xác định là năm An toàn nông sản thực phẩm. Một trong những trọng tâm được triển khai trong năm nay là nhân rộng các chuỗi và địa chỉ cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người dân. (Ảnh: Báo Dân sinh)

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện cả nước có gần 50 địa phương triển khai các mô hình liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó, hơn 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn đã được công nhận và ngày càng có nhiều chuỗi cam kết nông sản thực phẩm an toàn được ký kết giữa các địa phương.

Năm 2017, cùng với xây dựng các chuỗi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh ký kết với doanh nghiệp cung ứng nông sản thực phẩm an toàn để nhân rộng những mô hình và địa chỉ cung ứng nông sản sạch tại các thành phố lớn. Việc đẩy mạnh kết nối giúp cho doanh nghiệp phân phối tiếp cận gần hơn với các hộ sản xuất nông sản an toàn, hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn khép kín, đáp ứng mục tiêu an toàn thực phẩm mà ngành đang triển khai. Đồng thời là tiền đề để nông nghiệp hướng đến sản xuất bền vững, hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch….

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết: “Năm 2017, Trung tâm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ, thường xuyên tổ chức những phiên chợ nông sản an toàn cả ở miền Bắc và phía Nam. Đồng thời đẩy mạnh việc kết nối các “Địa chỉ Xanh – Nông sản sạch” với các địa phương, nhất là ưu tiên ký kết với các hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã mới thành lập. Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là việc kết nối phải kết hợp giữa doanh nghiệp và các hợp tác xã để trở thành “hạt nhân” then chốt đưa sản phẩm của nông dân ra thị trường trong nước và quốc tế”./.