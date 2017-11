Cận cảnh các chuyên cơ chở lãnh đạo đến Đà Nẵng tham dự APEC 2017

Chuyên cơ chở Tổng thống Peru và phu nhân; đoàn lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc). Chuyên cơ có số hiệu KA220 của hãng DragonsAir- HK. Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski dùng chuyên cơ của hãng DragonsAir- HK số hiệu KA220. Chuyên cơ chở Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Chuyên cơ là loại máy bay Boeing 787- 8 E TP01. Cơ trưởng chuyên cơ chở Tổng thống Mexico. Máy bay hạng nhẹ. Máy bay vận tải của Nga IL-76 số hiệu RA-76669 vẫn tải hàng đến Đà Nẵng phục vụ chuyến công tác của Tổng thống Putin tại APEC C130 Một chuyên cơ quân sự của Hàn Quốc vận chuyển thiết bị phục vụ lãnh đạo cấp cao. Máy bay mang dòng chữ R.O.K Air Force, số hiệu 747. Đây là chuyến bay vận chuyển các phương tiện, thiết bị cho lãnh đạo Hàn Quốc sang dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Siêu vận tải C-130 hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng mang theo chiếc xe sang Mercedes S600 Maybach phục vụ Tổng thống Moon Jae In. C17 Marine One đỗ trên đường băng ở sân bay Đà Nẵng. Máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III mang theo rất nhiều đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn tùy tùng đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thân máy bay được bọc giáp có khả năng chống đạn súng trường và vũ khí cá nhân. Ngoài ra, trực thăng Marine One được trang bị hệ thống cảnh báo và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất. Trực thăng Marine One - phương tiện chuyên dụng phục vụ cho việc di chuyển của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay thử ở sân bay Đà Nẵng.

