Cận cảnh hoạt động tận thu than trôi làm thất thoát tài nguyên

Ông Phạm Văn Kính Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biế,t hoạt động tận thu than trôi của người dân dưới mương thoát nước mưa này đã diễn ra hàng chục năm. Than trôi trên mương thoát nước mưa này là từ các bãi thải than của công ty than Cao Sơn, Cọc 6 theo nước mưa trôi ra. Người dân hai bên bờ mương dùng bơm hút để tận thu than. Hoạt động này đã diễn ra hàng chục năm nay. Vào mùa khô, mỗi ngày 10 người sẽ tận thu được từ 1 - 2 khối than cám. Than cám lắng đọng từ nước bơm dưới mương. Để hút được than cám trôi phải có một nhóm người xuống dưới lòng sông để vét than và bùn vào miệng hút. Một số đơn vị sẽ đứng ra thu mua số than này. Than cám lắng đọng tại bề lắng. Địa phương đã có biển cấm chặn dòng nếu người dân cùng cây, lưới cản trở dòng chảy. Tuy nhiên, hoạt động này cần được quản lý, nếu không sẽ gây tác động không nhỏ đến môi trường cũng như trật tự xã hội./.

