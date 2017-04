Cận cảnh khai thác mỏ vàng khổng lồ dưới lòng đất

Công ty Gold Fields đã đầu 2,5 tỷ USD cho việc khai thác mỏ vàng South Deep ở Nam Phi Vàng nung nóng ở nhiệt độ 1.064 độ C chảy vào khuôn đúc. Khoảng 14,2 tấn vàng được đúc ở đây mỗi năm. South Deep dự kiến sẽ hoạt động hết công suất để khai thác vàng trong vòng 70 năm tới Vàng khai thác trong mỏ sẽ được tinh chế đến độ tinh khiết là 85% trước khi chuyển đến nhà máy tinh chế Phụ tùng máy móc hạng nặng được xếp trong một khu xưởng nằm sâu dưới lòng đất để khai thác vàng Hàng nghìn thợ mỏ làm việc cật lực dưới hầm để đeo đuổi hành trình tìm vàng Mỗi thỏi vàng trị giá 1,15 triệu USD, khiến an ninh trở thành mối quan tâm hàng đầu. South Deep hiện có khoảng 200 nhân viên an ninh Mỗi thỏi vàng nặng 28 kg Các thiết bị hiện đại được sử dụng trong khai thác vàng để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả Phế liệu khai thác được đóng trong các túi lớn để tái sử dụng Mỗi tấn quặng sản xuất được khoảng 5 gam vàng

Công ty Gold Fields đã đầu 2,5 tỷ USD cho việc khai thác mỏ vàng South Deep ở Nam Phi Vàng nung nóng ở nhiệt độ 1.064 độ C chảy vào khuôn đúc. Khoảng 14,2 tấn vàng được đúc ở đây mỗi năm. South Deep dự kiến sẽ hoạt động hết công suất để khai thác vàng trong vòng 70 năm tới Vàng khai thác trong mỏ sẽ được tinh chế đến độ tinh khiết là 85% trước khi chuyển đến nhà máy tinh chế Phụ tùng máy móc hạng nặng được xếp trong một khu xưởng nằm sâu dưới lòng đất để khai thác vàng Hàng nghìn thợ mỏ làm việc cật lực dưới hầm để đeo đuổi hành trình tìm vàng Mỗi thỏi vàng trị giá 1,15 triệu USD, khiến an ninh trở thành mối quan tâm hàng đầu. South Deep hiện có khoảng 200 nhân viên an ninh Mỗi thỏi vàng nặng 28 kg Các thiết bị hiện đại được sử dụng trong khai thác vàng để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả Phế liệu khai thác được đóng trong các túi lớn để tái sử dụng Mỗi tấn quặng sản xuất được khoảng 5 gam vàng