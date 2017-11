Chân dung 15 phụ nữ giàu nhất thế giới

15. Margaretta Taylor. Bà là con gái của Anne Cox Chambers, người sở hữu 49,9% Cox Enterprises, một công ty do cha bà, James M. Cox thành lập. Bà sở hữu tổng giá trị tài sản là 8,5 tỷ USD 14. Katharine Rayner. Katharine Rayner sở hữu số tài sản là 8,5 tỷ USD theo cách mà chị gái Margaretta Taylor đã làm - thừa kế. 13. Zhou Qunfei. Doanh nhân Trung Quốc đã thành lập công ty sản xuất màn hình cảm ứng Lens Technology. Công ty được thành lập 11 năm trước và từ đó đã thống trị thị trường. Và giá trị tài sản của bà hiện nay là 10,4 tỷ USD 12. Massimiliana Landini Aleotti. Bà là một tỷ phú người Ý, cùng với 3 đứa con, điều hành một trong những công ty dược phẩm lớn nhất trên thế giới - The Menarini Group được thành lập vào năm 1886 với giá trị tài sản sở hữu là 11,3 tỷ USD 11. Blair Parry-Okeden. Blair Parry-Okeden là một trong những người giàu nhất nước Úc với giá trị ròng 12,8 tỷ USD. Parry-Okeden là anh em họ với tỷ phú Katharine Rayner và Margaretta Taylor. Bà kế thừa tài sản trị giá 12 tỷ USD của mình sau cái chết của mẹ năm 2007, người đã rời Parry-Okeden với 25% doanh nghiệp Cox Enterprises 10. Abigail Johnson. Abigail Johnson là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Fidelity Investments, một công ty được thành lập bởi ông nội của bà. Với gia đình của mình sở hữu khoảng 49% công ty, Johnson đã được đặt tên làm Chủ tịch và bà sở hữu tài sản trị giá 15,1 tỷ USD. 9. Gina Rinehart. Nhờ sự thành công của một công ty do cha bà thành lập, Gina Rinehart là một trong những phụ nữ giàu nhất trên thế giới. Từ năm 2011 đến năm 2015, Rinehart là người giàu nhất nước Úc với giá trị ròng khoảng 18 tỷ USD, nay chỉ còn 15,2 tỷ USD 8. Charlene de Carvalho-Heineken. Đây là nhân vật có lẽ được biết đến nhiều nhất bởi cánh mày râu. Charlene de Carvalho-Heineken sở hữu 25% của công ty sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, Heineken International và làm Giám đốc Điều hành của công ty với tài sản 15,6 tỷ USD. 7. Iris Fontbona. Bà là một nữ doanh nhân tỷ phú Chilê, vợ góa của Andrónico Luksic Abaroa và được kế thừa từ Antofagasta PLC. Iris Fontbona là người giàu có nhất ở Chile, một trong năm người giàu có nhất ở châu Mỹ Latinh và người giàu thứ 101 trên thế giới với 16,1 tỷ USD tài sản. 6. Yang Huiyan. Theo người sở hữu 55% cổ phần của Country Garden Holdings, cô thường được coi là người phụ nữ giàu nhất châu Á, đồng thời là một trong những tỷ phú trẻ nhất trên thế giới với tài sản ròng khoảng 16,4 tỷ USD. Công ty được cha Yang Huiyan, Yang Guoqiang, bắt đầu và là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở châu Á. 5. Laurene Powell Jobs. Bạn có thể đoán ra nhân vật này qua họ của cô ấy, Laurene Powell Jobs là góa phụ của Steve Jobs, ngoài việc là đồng sáng lập và cựu Giám đốc Điều hành của Apple Inc. Sau cái chết của chồng, Steve, Laurene thừa hưởng Steven P. Jobs Trust, vốn nắm giữ 7,3% cổ phần trong Công ty Walt Disney và khoảng 38,5 triệu cổ phiếu trong Apple Inc. Hiện nay, cô sở hữu khối tài sản trị giá 20,2 tỷ USD. 4. Susanne Klatten. Sau khi làm việc cho các cơ quan quảng cáo và một số ngân hàng, Klatten kế thừa cổ phần của cha mình trong BMW và Altana. Khi bà thừa hưởng tài sản, công ty Altana của bà đã là một công ty có trị giá hàng tỷ USD. Susanne Klatten có khối tài sản 22,8 tỷ USD 3. Jacqueline Mars. Tỷ phú đang gặt hái những lợi ích mà ông bà Jacqueline Mars - Franklin Clarence Mars - người thành lập công ty Mars Incorporated để lại. Hiện nay, bà có tài sản ròng khoảng 26 tỷ USD. 2. Maria Franca Fissolo. Maria Franca Fissolo kết hôn với chồng của mình - một trong những người giàu nhất thế giới - Michele Ferrero năm 1962. Bà đang sở hữu khối tài sản 29,8 tỷ USD 1. Alice Walton. Là một nữ thừa kế người Mỹ với tài sản của Wal-Mart Stores, Inc và là con gái của người sáng lập Wal-Mart, Sam Walton và Helen Walton. Alice Walton hiện nay nắm giữ khối tài sản trị giá 37,9 tỷ USD.

